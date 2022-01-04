富蘭克林證券投顧：今年聚焦這三大主軸

富蘭克林證券投顧表示，2022年股票布局可掌握三大主軸，包括具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，以及以內需經濟為導向的新興亞洲小型股票型基金，可採取逢震盪單筆加碼和大額定期定額雙管策略並進，增添獲利空間。

2022年債券投資則側重在較高債息且具抗通膨的債券類別，除了可跟隨景氣連動的高收益債券型基金之外，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是以產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

Omicron變種病毒自2021年11月底開始席捲全球，但因多項研究均發現雖Omicron傳染力較高，但其引發重症住院或死亡的機率遠低於先前的Delta，且各家疫苗廠的疫苗也多能對抗Omicron，降低了市場擔憂。另，12月FOMC會議揭露未來的縮減購債和升息進程，提高了後續的貨幣政策前景能見度，消除了市場不確定性，同樣有助提振市場信心，近月全球股市普遍收紅。

總計2022年12月來台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.77%，2021全年上漲4.11%；其中，724檔股票型基金12月平均上漲2.37%，2021全年上漲7.36%，264檔債券型基金12月平均上漲0.22%，但2021全年下跌4.27%。

富蘭克林證券投顧表示，儘管新冠疫情反覆、通膨升溫、聯準會開始縮減購債和中國大陸擴大對校外培訓和科網產業監管等因素牽動，全球股市2021年走勢震盪，累計全年仍交出亮麗成績，主要股市中以美股及科技股表現較為突出，能源、房地產及金融等循環股也表現不俗。展望2022年第1季，景氣增長、高通膨和主要央行轉趨鷹派將是投資主旋律，疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢，維持對風險性資產正向看法，元月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國政策。