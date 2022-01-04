疫情雜音轉淡！市場情緒改善 風險資產表現佳

隨著美國下調對Omicron變種病毒的感染人數預估占比，對症狀以及潛伏期評估也較為樂觀，多國政府跟進縮短隔離時間，市場擔憂減緩；此外，2021年美國年終聖誕假期間零售額表現強勁，加上最新初領失業救濟金人數下滑，顯示美國經濟仍然強勁。在基本面及消息面皆正向下，市場風險情緒指標－美國10年期公債殖利率單周走揚收於1.5%以上，激勵風險性資產表現。

安聯投信表示，在市場風險情緒的改善下，雖因聖誕新年假期使交投略為清淡，但2021年最後一周包括股票、信用債等風險性資產仍多表現正面。觀察全球主要股市，美股主要指數過去一周多收漲，其中標普與道瓊兩大指數周間雙雙再創新高，並激勵道瓊歐洲600指數單周繳出1%以上漲幅，其他市場如MSCI亞太含日、MSCI新興市場等指數也皆收紅，為2021年完美收尾。

在債市部分，安聯投信表示，在公債殖利率走揚、風險情緒轉為積極下，全球政府債券指數單周走跌，美國、歐洲投資級與高收益債指數等信用債則多收紅，而通膨連動債相關指數則在近期通膨數據仍偏高帶動下，表現為債券資產中相對突出者。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，展望2022年， 雖受高基期因素影響，美國經濟成長率可能較2021放緩，但從包括持續改善的就業市場、仍然強勁的遞延消費需求、開始緩解的供應鏈瓶頸等面向來看，2022年美國經濟將維持擴張態勢。在企業獲利部分，雖也可能在基期因素影響下，成長率較去年放緩，但仍有望來到高個位數幅度，且仍將較歷史均值為優。

謝佳伶指出，雖如疫情反覆、通膨數據偏高及貨幣緊縮等因子可能使2022年市場波動性上升，不過在經濟復甦、企業獲利成長等基本面持續改善下，仍有望對相關資產帶來支撐，其中股市資產表現將有望優於債券，投資時則建議著重於為產業內龍頭、具定價能力、獲利穩定成長及可受惠疫情復甦等利基相關公司。

在風險部分，謝佳玲表示應留意通膨狀況是否較預期延長、央行貨幣政策與市場與其的差異，以及疫情後續發展等；後續也應持續觀察政府財政政策進度、服務業復甦狀況、就業數據及供應鏈改善情形，作為後續投資的判斷參考。

在台股部分， 安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2021年最後一周在外資回補與權值回神提振下表現亮眼，指數一度再創盤中歷史新高。累計全年台股上漲3486.31點（23.7%），為史上第三大漲點，包括周線、月線、季線、半年線與年線等全數收紅。

展望後市，廖哲宏表示，在短期內，重要企業法說將陸續於2022年1月中登場，並將提及2022年展望，其中對於半導體我們仍維持正面看法，預期晶圓代工的供不應求將延續至2022上半年，第一季半導體有望淡季不淡。

廖哲宏表示，2022年包括美國聯準會在內等各國央行將陸續縮減原有寬鬆貨幣政策，甚至可能進一步採取升息作為。在資金開始緊縮以及高基期因素影響下，2022年企業獲利成長幅度可能相對縮減，也可能讓台股操作難度提高。

但若進一步觀察各產業表現，廖哲宏指出，包括矽晶圓、ABF載板、車用電子、雲端伺服器在內等電子產業族群仍有機會在2022年持續成長，且產業能見度甚至可到2023年，相關成長趨勢族群將是2022年投資上的布局重點。