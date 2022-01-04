2022年聚焦科技、基建、新興亞洲三大主軸

Omicron變種病毒自11月底開始席捲全球，但因多項研究均發現雖Omicron傳染力較高，但其引發重症住院或死亡的機率遠低於先前的Delta，且各家疫苗廠的疫苗也多能對抗Omicron，降低了市場擔憂。另，12月FOMC會議揭露了未來的縮減購債和升息進程，提高了後續的貨幣政策前景能見度，消除了市場不確定性，同樣有助提振市場信心，近月全球股市普遍收紅。總計12月來台灣金管會證期局核備的1,007檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.77%，2021全年上漲4.11%；其中，724檔股票型基金12月平均上漲2.37%，2021全年上漲7.36%，264檔債券型基金12月平均上漲0.22%，但2021全年下跌4.27%。

富蘭克林證券投顧表示，儘管新冠疫情反覆、通膨升溫、聯準會開始縮減購債和中國大陸擴大對校外培訓和科網產業監管等因素牽動，全球股市2021年走勢震盪，累計全年仍交出亮麗成績，主要股市中以美股及科技股表現較為突出，能源、房地產及金融等循環股也表現不俗。展望2022年第一季，景氣增長、高通膨和主要央行轉趨鷹派將是投資主旋律，疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢，維持對風險性資產正向看法，元月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國大陸政策。2022年股票布局建議掌握三大主軸，包括具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，以及以內需經濟為導向的新興亞洲小型股票型基金，建議採取逢震盪單筆加碼和大額定期定額雙管策略並進，增添獲利空間。另方面，2022年債券投資建議側重在較高債息且具抗通膨的債券類別，除了可跟隨景氣連動的高收益債券型基金之外，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是以產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

主要股票暨產業型基金：儘管疫情反覆，但台股、能源股在2021年表現亮眼

拉丁美洲股市於12月上漲5.5%，主要是受惠於墨西哥股市因市場對Omicron疫情擔憂降溫而大漲7.19%所致；12月大中華股市表現居末，下跌3.25%，雖12月中國大陸央行再次「全面降準」，中央經濟工作會議也釋出2022年政策重心轉向推動成長的寬鬆訊號，但因近日中國大陸疫情再次升溫、內需消費數據仍偏弱，加上美國擴大對中國企業的制裁，引發美中關係進一步緊張的擔憂，拖累陸港股市。綜觀2021全年，台股在出口維持高成長下表現最強勁，大漲了42.63%，大中華股市墊底，下跌16.1%。產業方面，公用事業、醫療等防禦類股分別於12月上漲8.59%、5.53%，而隨美英等央行貨幣政策轉鷹，市場擔憂寬鬆政策逐步退場可能引導中長期利率走揚，連帶拖累成長型的科技股下跌1.44%，金礦股票也表現不佳，僅上漲0.52%，事實上，金礦股在2021全年下跌了10.92%，表現居末，反觀能源股則在各國逐步重啟經濟動下而大漲30.05%。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯準會立場轉鷹，市場也開始調整資產配置的看法，全球基金經理人們於12月認為目前最大尾端風險便是央行轉鷹，超越了先前的通膨擔憂，而這也讓經理人們在12月轉出科技股，並轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，現金配置比重也自11月的4.4%上升至5.1%。展望後市，儘管美國總統拜登的《重建美好未來》法案無法在2021年內通過，但預計這項法案仍可望隨2022年民主黨逐步弭平黨內分歧後而獲得通過，進而有利於基建、新能源、氣候變遷等概念股，而科技股儘管近月表現較疲弱，但長線來看，包含雲端、軟體即服務(Saas)、電子商務、數位支付、AI、5G等重大題材仍將持續引領科技股，在可預見的未來幾年科技業仍將有大量的潛在投資機會，持續建議投資人應逐步布局相關題材以掌握時代新趨勢。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，聯準會雖較過去鷹派，但投資人應關注的是利率上升表明經濟的改善，企業對前景看法樂觀，資本支出將上升。放眼2022年，持續看好數位化轉型的巨大投資潛力，其中，雲端運算的採用除了是企業保持領先地位的重要途徑，現階段市場有低估雲端運算的潛力之虞，經理團隊預期雲端運算至少是一個高達3兆美元的市場。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，並將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長。看好再生能源、公用事業，及開始轉型或促進轉型的能源或運輸基礎建設公司，將可優先受惠。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響。

主要債券及平衡型基金：解封利多激勵平衡型基金走強，新興當地貨幣債因強勢美元而較疲弱

儘管2021年疫情持續干擾市場，但由於歐美國家已開始接受「與疫情共存」方針，經濟整體上仍朝開放邁進，美國平衡型基金受惠解封利多而在2021年大漲11.91%，不過，由於經濟在解封後快速回升，加上供應鏈中斷問題延燒，通膨問題成了2021年干擾市場的重要因素，美國聯準會為應對高通膨而以在貨幣政策上轉向鷹派，美元隨之走強，進而拖累了新興市場當地貨幣債下跌了10.59%，亞洲債券則受到中國大陸地產相關債券低迷拖累而在2021全年下跌6.48%。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣是新興市場中重要的一環，優勢在於：(1)債券品質佳：波灣主權債信評等平均達到A+的投資級；(2)債市成長速度高：波灣債市發行規模隨著金融市場轉型而快速成長；(3)政府採取傳統正規政策：有別於主要央行印鈔大肆支出，波灣國家以傳統融資或財政撙節政策因應各項挑戰；(4)結構性改革：為降低對能源的依賴，波灣各政府推動願景改革計畫，帶動各產業發展商機；(5)具超額報酬機會：波灣因常被外界誤解而低度配置，但反因此提供在地研究團隊能覓得投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，2022年將是更為光明的一年，全球經濟仍將以高於均值的速度增長。通膨不確定性雖升高但多數屬於暫時性，預期整體立場仍偏寬鬆，持續支持經濟。看好股票中長線優於債券的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較為溫和適中的資產配置策略，保持適度的現金部位以應對可能的市場波動。