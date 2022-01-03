快訊

新冠疫苗接種受害救濟金創新高 這縣市一名個案獲120萬

沒回台灣...前大使吳進木獲尼加拉瓜國籍遭疑叛國 外交部說明

踩台開大雷！破百億借款恐無力還 銀行急做兩措施

經濟日報 / 記者陳美君廖珮君／台北即時報導

台開逾百億元債權、波及12家金融機構、範圍更從銀行、票券遍及農會，恐成為2021年底、2022年銀行開春最大踩雷案。

據了解，除京城銀在2021年歲末將台開債權一次轉銷22.97億元呆帳外，其餘銀行已採取兩大行動，一是假扣押、或支付命令裁定的保全債權措施，二是採取最多近4成的提存並列報逾放，台開案恐讓銀行逾放比跳升。

握有台開逾20億元債權的合庫今（3）表示，已對台開債權申請假扣押，並遞狀申請執行名義，待取得執行名義後，將會對台開的財產跟所得採取強制執行。

彰銀也說將對台開進行支付命令裁定，先取得執行名義，顯示各銀行已對台開陸續採取法律行動，確保債權。

據各銀行2021年11月底對台開債權餘額，以京城銀22.97億元是最大苦主，合庫加上合庫票達22.12億元次之，台中商銀和安泰銀各約15億元居第三大，台企銀11.74億元居第五，其他包括土銀、彰銀、華南銀、三信銀和吉安鄉農會共12家債權行，合計債權達101.4億元左右。

京城銀在2021年歲末一只重訊公告，將22.97億元台開債權一次轉銷呆帳，敲醒了各銀行警鐘，各大銀行除先提存並列報逾放，也採取法律行動。

據了解，合庫銀對台開擔保比率約六成，2021年已陸續提存備抵呆帳，截至去年底，備抵呆帳提存比率已達38%。

對於京城銀行一次轉銷20幾億元的呆帳，合庫銀指出，目前暫時沒有轉銷計畫，會先扣押台開的財產，然後觀察擔保品的處理狀況，再做定奪。

銀行團私下說，台開案最大問題是「帳上沒現金」，主因是大舉做花蓮縣市府的工業區開發，例如蓋廠辦等，但卻沒人願意去花蓮設廠，工部門不付錢，也讓台開帳上一堆「應收債權款」收不回來。

另一家銀行主管也說，台開積極找立委和經濟部協調做債務協商但卻又無力償還利息，不少銀行對台開前景堪憂。

台開 合庫 京城銀行

延伸閱讀

台開債權逾20億元 合庫銀提假扣押與強制執行

趙建銘內線交易、偽證2罪 高院裁定合併執行3年10月刑

台開案定讞 趙建銘被懲撤職

趙建銘涉台開內線交易案 懲戒法院今判撤職停止任用3年

相關新聞

股匯同步開紅盤 新台幣收27.632元飆逾半年新高

台灣股匯市同步開紅盤，台股持續上攻，收盤指數再創新高，新台幣匯率終結連2貶，收盤收在27.632元，升值5.8分，創下逾...

鷹派再發聲！央行副總裁陳南光、理事陳旭昇批貨幣政策

2022年開年第一天，被視為「鷹派」的中央銀行副總裁陳南光、理事陳旭昇再度透過文章批評央行貨幣政策；陳南光在銀行家雜誌1...

台灣房價漲幅高？央行副總曝「高房價」關鍵：高於大部分國家

中央銀行為什麼應該關注房價波動？央行副總裁陳南光在1月號的臺灣銀行家雜誌上，特別以「房價波動與金融穩定」為題，撰文釐清這...

熱錢續湧！新台幣升5.8分、收27.632元

台北股匯開紅盤，外資持續捧場。新台幣兌美元匯率今（3）日以27.632元作收，升值5.8分，台北外匯經紀公司成交量7.3...

今年市場波動加劇 基金業者：掌握彈性、分散策略

今年全球景氣走向中期循環，路博邁基金經理戴君玫表示，面對股市期望報酬率往下、波動增加的情況，儘管維持股優於債的看法，但採...

一銀主辦勤億蛋品17億元聯貸案 超額認購62%

勤億蛋品科技公司委由第一銀行統籌主辦5年期新台幣17億元聯貸案，已於去年底完成聯貸簽約，該聯貸案資金用途為償還既有金融機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。