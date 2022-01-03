踩台開大雷！破百億借款恐無力還 銀行急做兩措施

台開逾百億元債權、波及12家金融機構、範圍更從銀行、票券遍及農會，恐成為2021年底、2022年銀行開春最大踩雷案。

據了解，除京城銀在2021年歲末將台開債權一次轉銷22.97億元呆帳外，其餘銀行已採取兩大行動，一是假扣押、或支付命令裁定的保全債權措施，二是採取最多近4成的提存並列報逾放，台開案恐讓銀行逾放比跳升。

握有台開逾20億元債權的合庫今（3）表示，已對台開債權申請假扣押，並遞狀申請執行名義，待取得執行名義後，將會對台開的財產跟所得採取強制執行。

彰銀也說將對台開進行支付命令裁定，先取得執行名義，顯示各銀行已對台開陸續採取法律行動，確保債權。

據各銀行2021年11月底對台開債權餘額，以京城銀22.97億元是最大苦主，合庫加上合庫票達22.12億元次之，台中商銀和安泰銀各約15億元居第三大，台企銀11.74億元居第五，其他包括土銀、彰銀、華南銀、三信銀和吉安鄉農會共12家債權行，合計債權達101.4億元左右。

京城銀在2021年歲末一只重訊公告，將22.97億元台開債權一次轉銷呆帳，敲醒了各銀行警鐘，各大銀行除先提存並列報逾放，也採取法律行動。

據了解，合庫銀對台開擔保比率約六成，2021年已陸續提存備抵呆帳，截至去年底，備抵呆帳提存比率已達38%。

對於京城銀行一次轉銷20幾億元的呆帳，合庫銀指出，目前暫時沒有轉銷計畫，會先扣押台開的財產，然後觀察擔保品的處理狀況，再做定奪。

銀行團私下說，台開案最大問題是「帳上沒現金」，主因是大舉做花蓮縣市府的工業區開發，例如蓋廠辦等，但卻沒人願意去花蓮設廠，工部門不付錢，也讓台開帳上一堆「應收債權款」收不回來。

另一家銀行主管也說，台開積極找立委和經濟部協調做債務協商但卻又無力償還利息，不少銀行對台開前景堪憂。