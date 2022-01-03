鷹派再發聲！央行副總裁陳南光、理事陳旭昇批貨幣政策

2022年開年第一天，被視為「鷹派」的中央銀行副總裁陳南光、理事陳旭昇再度透過文章批評央行貨幣政策；陳南光在銀行家雜誌1月號撰寫「房價波動與金融穩定」兩篇文章，強調低利率是房價上漲的主因之一，不應在沒有深入政策研究前，完全排除利率在金融穩定的角色。

陳南光抨擊，央行房市總體審慎政策（貸款成數控管）是相對溫和的政策，如果又採取漸進式作法，穩定房價的效果往往更加不堪；台灣央行2020年底以來實施數波總體審慎措施，不動產貸款集中度仍持續上升，信用資源往房地產業集中的趨勢並未歇止，而且房價漲勢更加淒厲。

陳南光強調，緊縮貨幣政策可為過熱的房市與景氣降溫，同時穩定金融與總體經濟，面對金融穩定的威脅，不應輕易斷言處理房市「利率是大而無當的工具」。

陳南光認為，寬鬆貨幣政策（低利率）是房價上漲的主因之一，已獲得大量實證研究的確認。央行積極因應房價的大幅波動，不僅有助維持金融穩定，也是負起相對應的責任，緩和寬鬆貨幣政策對於經濟生產力與財富分配的負面效應。

陳南光在文章裡指出，央行為什麼應該關注房價波動？因房價的巨幅漲跌會加大金融循環的波動，提高系統風險，威脅金融體系的穩定。因此，央行要履行促金融穩定的法定職責，當然必須積極因應房價的大幅波動。

央行單獨使用總體審慎政策，在減緩銀行信用成長有顯著效果，但對於穩定房價的效果並未如預期顯著，但對於穩定房價的效果並未如預期顯著。

無獨有偶，台灣大學教授暨央行理事陳旭昇在今天出版的台灣經濟學會季刊中表示，唯有央行能夠公布外匯干預的歷史資料，才有機會客觀評估央行的外匯政策；透過嚴謹的分析與說明，使得一般大眾了解央行政策執行的良莠。

對此，央行總裁楊金龍曾在立法院表示，央行每半年會在立法院財委會揭露央行買匯金額。例如去年上半年，央行淨買匯87.3億美元，主因是去年1月國內匯市出現美元超額供給現象，央行為了避免匯市嚴重失序進場調節，買匯金額較大。

陳旭昇在文章裡引述研究指出，全世界已有43個國家的央行，大多數已經公布距今約一年之前 （2020年9月之前）的央行買賣外匯歷史資料，而公布歷史資料，對於當前外匯市場的交易與運作不會有影響，且從未聽過哪一個國家因為公布歷史資料造成經濟與金融運作上的重大傷害。