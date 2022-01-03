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先享後付！兆豐銀首創先拿滿額禮後刷卡 數小時搶光

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行今天（3日）才剛剛推出卡友登錄就可先拿刷卡滿額禮免費行李箱，然後在未來三個月內累積刷滿額就可以的「先享後付」創新促刷方案，結果才推出不過幾個小時，限量的20吋行李箱就登錄搶空，由於持卡人迴響熱烈，未來兆豐銀不排除再規畫類似方案，激勵刷卡。

兆豐銀行今天下午宣布，持卡人只要先完成登錄，兆豐銀就會立刻寄出20吋行李箱給卡友，接著卡友僅須在3月底前於百貨、旅遊、餐飲、交通、3C及傢俱等六大通路，刷兆豐信用卡累積滿8,888元即可免費安享行李箱，一改過去銀行都是採先刷後送的方式，讓卡友們不必先刷滿額再癡等滿額禮，而是可以「先享後付」。

兆豐銀表示，由於第1季涵蓋農曆春節假期，本就是消費旺季，不論購物、出遊或是年節前妝點家中，要累積六大通路刷滿8,888元不困難，而20吋行李箱使用機率高、是相當實用的贈品，因此吸引卡友熱情搶登錄拿禮物。

兆豐銀行 刷卡 兆豐金控

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