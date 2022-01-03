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臺銀築巢優利貸導入MyData 便民服務再優化

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

臺灣銀行自2019年至2021年獨家承作「築巢優利貸」全國公教員工購屋貸款迄今，相關承作績效良好，深獲公教員工信任與好評，在2021年底繼續取得至2024年底「築巢優利貸」承作權，為提升客戶服務量能，爰與國家發展委員會合作導入「個人化資料自主運用（MyData）」服務，以優化客戶線上申請築巢優利貸之便利性，簡化客戶申請流程。

國家發展委員會與金融監督管理委員會共同攜手推動「個人化資料自主運用（MyData）」服務應用於金融服務上，民眾只要在MyData平臺完成身分驗證及同意後，在個資安全與隱私保護下，讓保存在政府機關內的相關個人資料，回歸民眾合理運用。

臺銀響應智慧政府政策，已提供線上申請信用卡與就學貸款申請介接MyData服務，民眾不需要大費周章地額外自行準備相關證明文件即可完成金融服務的申辦，可謂是金融服務創新一大創舉。臺灣銀行MyData服務自上線以來便獲得大批客戶歡迎，在300多項的MyData線上服務中，前述兩項金融服務申請次數皆位於前十名，顯見民眾已逐漸接受此創新資料提供模式應用於金融服務。

臺灣銀行董事長呂桔誠秉持以人為本「People-centered」的精神，要求該行同仁瞭解公教員工需求，要能接地氣並持續簡化相關申請流程。自2022年起，臺灣銀行「築巢優利貸」專區線上申請功能將提供公教員工透過線上方式連接至國家發展委員會MyData平臺，經過身分驗證及授權提供申請「築巢優利貸」所需相關資料，公教員工將不再需要自行準備財力證明、戶籍證明等文件，達成申請免出門、免臨櫃，金融服務無所不在之精神。

臺灣銀行 信用卡

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