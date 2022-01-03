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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

彰銀開拓線上新客層商機 搶攻年輕客群

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

把銀行搬進手機裡！彰化銀行（2801）為搶攻年輕客群，開拓線上新客層商機，推出眾多優惠及活動，吸引客戶開立「e財寶數位帳戶」，迎合客戶端多元數位需求。

彰銀自即日起至2022年3月31日止，舉辦「e財寶薦者就抽iPhone13 Pro送紅包」活動，凡e財寶數位帳戶既有客戶成功推薦一戶開立e財寶數位帳戶，可獲得一次抽獎機會；推薦兩戶，則可獲得兩次抽獎機會，以此類推，不限推薦次數。

推薦人如為彰銀薪轉戶，抽獎機會更可提高三倍，每月抽獎好禮有最新款「 iPhone13 Pro 128G」及知名賣場「家樂福1000元即享券」，另被推薦人於活動期間內，首次開立e財寶數位帳戶並在線上開戶流程中輸入推薦人專屬碼即可獲得 100 元送禮金，總送禮金名額高達3萬名，滿額即止。

此外，彰銀自今年起全年開辦「e財寶六利全開 有利真好」活動，只要符合活動加碼條件，最高享新台幣存款15萬元1.5％優利活存，另符合親子共享條件之父母及未成年子女利率由1.2%提高為1.5%計息。

還提供外幣優利活存及美元、人民幣定存加碼優惠，美元、人民幣、日圓結匯優惠、單筆申購基金手續費最高3.8折、跨行轉帳及提款免手續費各10次、新戶刷卡滿額禮加碼送100元等多種優惠回饋。

數位帳戶 人民幣 新台幣 iPhone 彰化銀行

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