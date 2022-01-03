凱基證延聘凱基香港國際財富管理主管 拚一流財管服務

面對財富管理業務的蓬勃發展與日趨激烈的競爭態勢，凱基證券力拼為台灣和亞太地區的客戶提供理財首選方案，成為客戶財富管理的貼身夥伴。凱基證券總經理方維昌表示，凱基證券布局亞太地區多年，在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊，凱基證券將致力發揮區域化平台優勢，竭力滿足客戶豐富且完整的財富管理商品及專業服務。

今(3)日凱基證券香港延聘戴耀權擔任國際財富管理主管，即是借重其豐富的國際金融經驗，整合包括香港、新加坡與印尼的財富管理業務，推動財富管理平台建置與客戶服務，結合和擴張台灣以外的亞太地區國際財富管理業務，為客戶提供最優質的經紀和財富管理產品和服務，實踐集團數位躍升、顧客導向與驅動成長策略。

凱基證券香港行政總裁黃浩泉表示，香港位於亞洲金融中心樞紐，金融服務具有高度精緻化與客製化的特性，此次聘任借重戴耀權先生服務於國際金融機構包含光大新鴻基、里昂證券、摩根大通證券等超過30年的專業金融經驗，以實踐凱基證券戰略目標。凱基證券香港的財富管理業務未來將著重在擴大理專團隊、利用數位躍升將現有的經紀與財富管理業務整合至單一的財富管理平台，並透過跨區域的交叉合作，發行客製化的投資商品，提供客戶量身訂製的財務諮詢與解決方案。

於深化財管客戶的分群經營，針對高資產客戶，凱基證券將透過顧問式理財諮詢，提供客製化專屬投資商品及服務，包括量身打造的境內外結構型商品、涵蓋多元資產的各類私募基金及滿足傳承需求的保險規劃等；而針對一般客戶，凱基證券將持續研發碎片化投資商品，結合數據運用及生態圈策略聯盟，實現普惠金融，滿足社會大眾投資需求。

隨著財管客戶需求多樣化、複雜化，凱基證券也將持續擴大財管業務團隊，積極網羅資深理專及跨領域專家團隊，輔以完整專業訓練，提供客戶資產配置、財富傳承、稅務諮詢等全方位的資產解決方案。2022年凱基證券更將推出高資產客戶專屬的分析師陪訪服務，將法人服務延伸至高端財管客戶，助客戶掌握第一手市場資訊。

凱基證券秉持以客戶為導向的策略且積極優化客戶體驗，於2021年榮獲多項財管大獎肯定，包括最佳財富管理券商獎第一名、最佳業務員團隊獎第一名、最佳智能理財獎第一名及最佳財富增值、最佳客戶推薦等獎項。未來將持續深化財管客戶的分群經營，發展差異化的理財模式，讓高資產客戶及一般客戶皆能享受凱基證券提供的一流財管服務。