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元大金實踐ESG永續發展 連九度入選台灣永續指數成分股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
實踐ESG永續發展獲肯定，元大金連續九度入選台灣永續指數成分股。(元大金控/提供)
實踐ESG永續發展獲肯定，元大金連續九度入選台灣永續指數成分股。(元大金控/提供)

元大金控（2885）身為國際永續標竿企業，連續九度被台灣指數公司納入台灣永續指數成分股，獲頒成分股專屬企業標章，更連續三年入選道瓊永續世界指數與道瓊永續新興市場指數成分股雙榜，2021年奪得綜合金融類全球第一，成為台灣第一家奪得該產業類全球榜首的金融業者。

台灣永續指數由台灣指數公司與富時國際有限公司合作編製，為國內首檔結合完整ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數，以FTSE Russell國際標準的ESG評鑑模型(ESG Ratings Model)，針對環境、社會、公司治理三大面向，綜合評量上市公司之ESG整體表現。元大金控九度入選成分股，彰顯在ESG領域的耕耘，擁有卓越且穩定的表現。

元大金控在ESG領域積極與國際接軌，在國際評比中，不僅於道瓊永續指數評比寫下紀錄，2021年元大金控再度蟬聯碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)A級評比，為國內金融業最佳成績，更獲英國標準協會（BSI）頒發2021永續韌性領航獎；國內榮耀部分，受到TCSA台灣企業永續獎青睞，以永續綜合績效入選台灣TOP 50永續企業獎；國內表揚企業善盡社會責任、環境保護的最高榮譽國家企業環保獎，元大首次參選就獲頒獎項肯定。

元大透過推動集團永續發展藍圖，持續以國際高標準要求自我，推動企業永續發展，不斷實踐環境永續、社會公益、公司治理、客戶權益和員工照顧，發揮金融業核心職能，擴大永續金融影響力，積極為後代推動更好的未來。

元大金控 金融業

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