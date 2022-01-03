通膨升溫、供應鏈緊繃 去年11月勞動基金單月虧208億元

勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起，致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪，截至去年11月底，勞動基金收益數為3,257.9億元，收益率為6.99%，11月單月虧208.8億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦，然而各主要國家的中央銀行，在面對通貨膨脹壓力下，將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動，金融市場仍存在投資風險。

勞動基金運用局表示，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2011~2021.11）平均報酬率為5.08%，近5年多（2016~2021.11）平均報酬率則為6.19%，長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金19%，2021年截至11月投資收益率為25.35%，優於同期間台股大盤收益率18.29%。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至2021年11月底止規模為5兆零572 億元，評價後收益數為3,257.9億元，收益率6.99%。其中，新制勞退基金規模為3兆 1,114億元，收益率6.93%；舊制勞退基金規模為9,457億元，收益率 8.29%；勞保基金規模為8,312億元，收益率7.09%。

勞動基金運用局表示，勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，受到國際金融市場短暫回檔，致使勞動基金2021年11月單月獲利回吐 208億元。