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國泰證券與期貨同仁攜手做公益 助700家庭度難關

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

2021歲末年終之際，國泰證券攜手國泰期貨推動「國證你和我，愛心健康益齊走」活動，邀請全體同仁一起健走做公益。短短不到三個月的時間，國泰證券與期貨同仁一共走出4.14億步，相當於繞地球8圈！同時，只要同仁每日健走達標或減重成功，公司即加碼做公益，此次活動累計加碼總金額達42.5萬元，做為捐贈「1919食物銀行」的救助套餐共1416份，總共幫助超過700個弱勢家庭度過難關。國泰證券董事長莊順裕表示，企業應有人飢己飢、人溺己溺的精神，期盼盡己所能，為社會上弱勢族群盡一份心力，提供溫暖而正向的力量。

國泰證券持續響應集團舉辦之「大腹翁小腹婆活動」，自2018年開始，更發展出獨特的健走運動，舉凡「國證GO！GO！GO！」、「國證逗陣行」，到今年的「國證你和我，愛心健康益齊走」活動，由數位團隊親自開發專屬國泰證券員工的「出門走走App」，不僅讓數位工具輔助健走運動更加便利，充份體現了數位轉型下，不只是業務面數位化，即便是員工活動面也要數位化。

國泰證券於耶誕佳節前夕舉辦「國泰綜合證券X 1919食物銀行」捐贈儀式，由1919食物銀行張謙方總監代表參加，國泰證券營運管理處資深副總林健治則代表國泰證券傳遞愛心。林健治資深副總表示：「國泰證券一直以來相當關注社會關懷議題，尤其在疫情後，Ｍ型化社會越來越不平衡，社會上較為弱勢的家庭與社福單位需要更多大眾的幫助。希望我們全體同仁能上下齊心一起做公益，未來不只有經費贊助，更能透過企業志工來盡一份心力，幫助弱勢家庭度過寒冬。」

此外，國泰證券為回饋員工一整年工作辛勞，也在耶誕節前夕特別舉辦內部聯歡活動，發送洋溢喜悅的耶誕糖，使員工在忙碌工作之餘也能一起同樂。國泰證券長期關心企業社會責任，在追求營運穩定成長的同時，也希望員工達到身心靈平衡的狀態，更能為社會弱勢族群盡一分貢獻，也增添一分向上的正面能量，將自己的微小力量拓展至社會各個角落。

國泰 健走

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