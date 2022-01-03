A股不畏Omicron 北上資金持續湧入

台新投信表示，觀察Omicron發現以來，全球資本市場普遍下跌，A股市場表現較為堅挺，去年以來的四次全球新冠確診人數大幅上升階段，A股市場同樣是漲多跌少，主要在於A股受益於產品漲價的材料、工業板塊以及具備穩定性溢價的消費、醫藥等板塊表現相對較好，推升大盤漲勢。就資金流向來看，北向資金淨持續湧入A股，12月第二周規模高達488億人民幣，創單周紀錄，疫情衝擊並沒有改變北上資金流入趨勢，A股成為疫情下的最佳資金避風港。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，以分行業別表現分析，Omicron疫情爆發來，A股所有產業板塊北上資金持股都增加，尤其以食品飲料最為明顯，對應歷史經驗來看，去年來全球新冠確診人數大幅上升階段的 4 個階段中，wind 材料、工業、日常消費、醫療保健和可選消費行業漲跌幅中位數分別為18.8%、12.9%、9.9%、6.4%和 5.4%，其中，材料和日常消費行業三次跑贏大盤，勝率均在70%之上，明顯看出中國消費股在疫情下成資金布局重心。

葉宇真指出，中國消費股之所以表現強勢，在於堅強的漲價能力。去年疫情爆發以來，上游資源品價格同時受供給不足、經濟復甦影響而大幅攀升，由此帶來PPI同比增速的持續走高，10月中國PPI同比增速高達13.5%；在CPI方面，10 月份受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI同比增速上漲 1.5%。即使 CPI 較大幅度的提升，10 月中國PPI與CPI剪刀差達到12%，刷新有資料以來的歷史新高。往後看，隨著原物料價格走穩，預計價格端PPI與CPI的剪刀差將會逐步回落，而在PPI-CPI剪刀差收窄期間，消費股具超額收益，獲利將大幅提升。