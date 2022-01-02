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2022年新台幣匯率走勢 資深匯銀主管深入剖析

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣。（本報系資料庫）
新台幣。（本報系資料庫）

2022年匯市明（3）日開紅盤，大型國銀交易室主管預估，新台幣匯率全年走勢有機會呈「先強後弱」格局，至少農曆年前，新台幣匯率在出口商沉重的拋匯賣壓下都會維持升勢，甚至不排除有挑戰27.5元高點的機會。

資深匯銀主管預測，由於台灣出口景氣依舊暢旺，加上台股指數站穩萬八後，有機會邁向二萬點大關，在台股偏多氣氛不變前提下，外資仍有機會匯入投資，進而激勵新台幣匯率攀升。

至於新台幣匯率何時會迎來由強轉弱的「拐點」？匯銀主管認為，美國升息是最大的變數，如果美國聯準會在第2季啟動升息，確實可能促使資金回流美國，不過，新台幣是否就此回貶，還得觀察台灣央行是否可能「跟進美國升息」。

匯銀主管表示，可以確定的是，今年第1季，新台幣匯率在美元供給明顯大於需求下，依舊不容易走弱。

回顧去年，新台幣匯率全年強升8.18角，升幅為2.95%，新台幣匯率收盤價27.69元，創下25年來最高的封關價。

展望明日開紅盤行情，匯銀主管指出，每逢農曆春節前，出口商基於發放年終獎金、償還借款與貨款等需求，都會大量拋售美元「轉現金」，特別是今年出口訂單超暢旺，出口大廠口袋滿滿、員工也能領到更豐厚的年終獎金，以此研判，農曆年前，出口商的美元賣壓都會非常沉重，不排除新台幣匯率有機會挑戰27.5元。

新台幣匯率在去年6月1日盤中升抵27.502元，創逾24年新高，匯銀主管認為，農曆年前新台幣匯率有機會挑戰此一高點，不過，央行的態度很重要。

匯銀主管指出，「老大（指央行）的角色很關鍵，每年農曆年前，匯市都很容易湧現一面倒的賣匯潮，特別是今年台股指數屢創新高，如果外資持續流入，新台幣匯率就會感受到明顯的升值壓力，老大會不會進場大買美元阻升，值得觀察。」

匯銀主管表示，在美國啟動升息前，台灣強勁的經濟基本面與屢創新高的股價，都會成為吸引外資進駐的強大誘因，新台幣升勢暫時難以扭轉。

新台幣 台幣匯率 美國升息 央行

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