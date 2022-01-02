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2021年聯貸主辦行、管理行排名出爐 這家銀行奪「雙冠王」寶座

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
國銀去(2021)年全年聯貸統計出爐，臺灣銀行奪下國銀聯貸主辦、管理行「雙冠王」寶座，國銀龍頭地位實至名歸。 圖／報系資料照
國銀去(2021)年全年聯貸統計出爐，臺灣銀行奪下國銀聯貸主辦、管理行「雙冠王」寶座，國銀龍頭地位實至名歸。 圖／報系資料照

國銀去(2021)年全年聯貸統計出爐，臺灣銀行奪下國銀聯貸主辦、管理行「雙冠王」寶座，國銀龍頭地位實至名歸；此外，去年全年不論聯貸主辦或管理行，前五大清一色為公股行庫的天下，顯示公股銀行在企業金融領域仍居領先地位。

不畏新冠肺炎疫情衝擊，國內聯貸市場持續火熱。根據Refinitiv LPC最新統計，去年聯貸主辦金額前五大，依序為臺銀、合作金庫（5880）、兆豐銀行土地銀行華南銀行。其中，臺銀去年全年聯貸主辦47.55億美元，主辦件數60件，市場占有率11.22%，高居國銀第一。

擁有全國最多分行的合作金庫，去年全年共主辦83件聯貸，為國銀主辦聯貸件數最多者，主辦金額42.49億美元，市占率10.03%，緊追臺銀之後、排名第二。兆豐銀行主辦74件、金額42.34億美元，市占率9.99%，名列第三。

土地銀行與華南（2880）銀行分別主辦62與71件，金額分別為36.96與34.16億美元，市占率分別為8.72%和8.06%。

另外，包括彰化銀行第一銀行、台新銀行、台北富邦銀行玉山銀行也擠入聯貸主辦前十大，市占率約在3.65%至7.43%之間。

Refinitiv LPC資料顯示，在聯貸管理行部分，臺銀去年全年管理42件、金額高達79.12億美元，市占率達19.58%，同樣為國銀之冠。

兆豐銀行去年管理59件、金額為69.93億美元，市占率達17.3%，奪下亞軍；合作金庫銀行管理50件、金額40.09億美元，市占率9.92%、排名第三。

第一銀行與土地銀行分別管理35與33件，金額34.59和28.15億美元，市占率各為8.56%和6.97%，分居第四與第五大。

另外，包括台北富邦銀行、彰化銀行、華南銀行、台新銀行與永豐銀行也依序擠入管理行前十大，市占率介於2.5%至6.51%之間。

臺灣銀行 兆豐銀行 台北富邦銀行 華南銀行 第一銀行 土地銀行 合作金庫 玉山銀行 彰化銀行 永豐銀行

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