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迎接虎年 台銀引進四款虎年紀念金銀幣

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
壬寅虎年猛虎招財精鑄紀念金幣。圖/臺灣銀行提供
壬寅虎年猛虎招財精鑄紀念金幣。圖/臺灣銀行提供

虎年到，臺灣銀行自即日起，於官網「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，銷售由澳洲柏斯鑄幣局鑄造的虎年精鑄紀念金銀幣，總計四款。

第一款，壬寅虎年猛虎招財精鑄紀念金幣；幣面刻鑄一隻強壯敏捷的猛虎，昂踞於山峰，仰望天際，氣勢非凡，傲視 群倫。寓意壬寅虎年氣勢如虎，招財納富添旺勢，財富更上一層樓。

這套虎年金幣全套包含1、1/4及1/10英兩金幣各一枚，售價新台幣14萬2,880元，全球發行量1,500套。客戶亦可購買單枚1/10英兩金幣含水晶座包裝，每枚售價1萬2,880元。

第二套福祿壽吉利金虎紀念金幣；這套虎年福祿壽系列金幣全套三枚，包含「福氣金虎」、「聚財金虎」及「長壽金虎」各1枚，均為1/5英兩規格，各有吉慶的主題圖案設計，象徵祥瑞威猛的大好運勢。

本套金幣全套售價6萬6,880元，全球發行量2,000套。客戶亦可購買單枚1/5英兩「福氣金虎」金幣，每枚售價2萬3,380元。

第三套吐瓦魯彩色虎年扇形套裝精鑄銀幣；本套銀幣由四枚1英兩扇形彩色精鑄銀幣組成，幣面呈現不同姿態的老虎圖案，各寓意「蓄勢待發」、「先聲奪人」、「沉著以對」、「敏銳矯捷」，每套售價為1萬4,880元，全球發行量1,500套。

第四套1英兩彩色虎年精鑄銀幣；主題圖案靈巧可愛的小虎跟隨在成虎身後，成虎領著小虎英姿挺拔地在岩石上往前行走，象徵團結前行，所向披靡。每枚售價為4,280元，全球發行量7,500枚。

台銀表示，購買全套「壬寅虎年猛虎招財精鑄紀念金幣」或「福祿壽吉利金虎紀念金幣」，每套加贈澳洲柏斯鑄幣局訂製的「水晶招財虎大擺設」一座，購買本批其餘品項則加贈「水晶招財虎小擺設」一座。

此外，臺灣銀行再視購買品項及組合，加碼備有幸運女神1公克鈀金條塊、短尾矮袋鼠彩色精鑄銀幣、鬥牛犬彩色精鑄銀幣、澳洲印象動物：笑鴗鳥、袋鼠及無尾熊彩色套銀幣及德國WMF料理剪刀等好禮。

1英兩彩色虎年精鑄銀幣。圖/臺灣銀行提供
1英兩彩色虎年精鑄銀幣。圖/臺灣銀行提供

招財 澳洲 台灣銀行 紀念幣

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