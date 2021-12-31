快訊

跨年夜不平靜！高鐵收恐嚇信 揚言攜炸彈「炸總統府」

支付新戰局／拚突圍靠「共通碼」？銀行嘆：現實骨感

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
各大型商家紛紛投入發展電子支付。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影
各大型商家紛紛投入發展電子支付。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影

目前民眾要去店家掃碼支付時，得從手機一堆app中，找出對應的支付碼才能「掃」，導致民眾得下載一堆app、店家外牆上也猶如貼狗皮膏藥一樣，貼滿五花八門的支付碼。

為了提升民眾支付效率、也避免店家得跟不同支付業者簽約衍生的系統串接成本或對帳的繁複，財金公司力推「台灣QR Code共通支付標準(又稱TW QR)」，將國內各銀行、電支及第三方支付業者使用的各種QR Code，整合成一個共通的QR Code。

也就是說，店家只要貼一張「TW QR」，民眾也只需開啟一個APP，就可以「掃」遍全台灣。

「但理想很豐滿、現實卻很骨感」一家銀行主管憂心地說，事實上，街口支付和LINE Pay Money市場前兩大專營支付業者就已初步拒絕加入財金公司「電子支付跨機構共用平台」的『消費支付』做通路和客戶互享。

該主管也說，「雙全合璧」做通路和客戶互享，勢必「雙全」上線的QR Code也只會調整互融於對方，而非直接改成財金公司的TW QR。目前使用財金公司的TW QR碼，僅有加入台灣行動支付(台灣Pay)共19家發卡行。

財金公司董事長林國良則認為「雙全合璧」並不影響未來他們加入TW QR，「大家對共通是有共識的」，他說目前跨機構共用平台先做轉帳、繳稅和繳費，消費支付還沒有上路。

林國良也說，街口和LINE Pay Money在商業考量上，可能對「共通」的時間點上有不同想法「但大家朝一個共同碼去進行還是有共識」，只是改變需要時程。

另一家大型民營銀行主管則認為，要全台達到「跨平台通路共享」的大一統局面並不容易，光各支付機構簽約的大小商家手續費分潤、系統、及責任歸屬等諸多問題，「或許店家也不想要大一統」。

據了解，為了擔心過年前交易量大等問題，全聯的「全支付」、及全家的「全盈支付」，兩家本來原定在2021年12月28日開業時間，已向銀行局申請展延，市場估計可能開業會落在明年農曆年後。

QR Code LINE Pay 大一

延伸閱讀

銀行兩夯卡 逆勢放送優惠

「機智醫生」女星新戲扮罹癌女 攜手Red Velvet團員

門諾醫院推出LINE貼圖 所得捐出做公益

生乳捲限量100元！亞尼克「草莓開心果生乳捲」開賣

相關新聞

「當全聯點數可換全家咖啡」支付新戰局 銀行好焦慮

「當婆媽們可拿著全聯PX Pay點數去全家便利店換咖啡，上班族也可以開啟全家的FamiPay去全聯買菜….」，這是全聯與...

支付新戰局／拚突圍靠「共通碼」？銀行嘆：現實骨感

目前民眾要去店家掃碼支付時，得從手機一堆app中，找出對應的支付碼才能「掃」，導致民眾得下載一堆app、店家外牆上也猶如...

金融業追求高業績惹禍 金管會怒鍘

金管會在2021年倒數最後一周，如歲末大清倉，一口氣甩出10張罰單，從銀行業三張、保險保經代七張，可以睽見金管會對金融業...

罰很大！金管會倒數一周甩10罰單 金融業罰鍰破3.3億

金管會在2021年倒數最後一周，一口氣甩出10張罰單，推升2021年銀行業、證券期貨業(含上市櫃公司、公發公司等)、保險...

專家：花旗中國消金賣價遠低預期 估與買家策略合作

花旗兩岸消金業務，市場傳由富邦金取得優先議約權。專家指出，外界原估花旗中國消金賣價上看新台幣百億元，近日傳出賣價僅數十億...

整頓金融弊端 金管會110年祭出3.34億罰單創新高

金管會近日開鍘3家發生理專及行員弊案的銀行，同時針對保險公司不當給付非常規費用給保代通路，重罰7家金融業，年底合計開出新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。