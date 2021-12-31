支付新戰局／拚突圍靠「共通碼」？銀行嘆：現實骨感

目前民眾要去店家掃碼支付時，得從手機一堆app中，找出對應的支付碼才能「掃」，導致民眾得下載一堆app、店家外牆上也猶如貼狗皮膏藥一樣，貼滿五花八門的支付碼。

為了提升民眾支付效率、也避免店家得跟不同支付業者簽約衍生的系統串接成本或對帳的繁複，財金公司力推「台灣QR Code共通支付標準(又稱TW QR)」，將國內各銀行、電支及第三方支付業者使用的各種QR Code，整合成一個共通的QR Code。

也就是說，店家只要貼一張「TW QR」，民眾也只需開啟一個APP，就可以「掃」遍全台灣。

「但理想很豐滿、現實卻很骨感」一家銀行主管憂心地說，事實上，街口支付和LINE Pay Money市場前兩大專營支付業者就已初步拒絕加入財金公司「電子支付跨機構共用平台」的『消費支付』做通路和客戶互享。

該主管也說，「雙全合璧」做通路和客戶互享，勢必「雙全」上線的QR Code也只會調整互融於對方，而非直接改成財金公司的TW QR。目前使用財金公司的TW QR碼，僅有加入台灣行動支付(台灣Pay)共19家發卡行。

財金公司董事長林國良則認為「雙全合璧」並不影響未來他們加入TW QR，「大家對共通是有共識的」，他說目前跨機構共用平台先做轉帳、繳稅和繳費，消費支付還沒有上路。

林國良也說，街口和LINE Pay Money在商業考量上，可能對「共通」的時間點上有不同想法「但大家朝一個共同碼去進行還是有共識」，只是改變需要時程。

另一家大型民營銀行主管則認為，要全台達到「跨平台通路共享」的大一統局面並不容易，光各支付機構簽約的大小商家手續費分潤、系統、及責任歸屬等諸多問題，「或許店家也不想要大一統」。

據了解，為了擔心過年前交易量大等問題，全聯的「全支付」、及全家的「全盈支付」，兩家本來原定在2021年12月28日開業時間，已向銀行局申請展延，市場估計可能開業會落在明年農曆年後。