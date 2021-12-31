「當全聯點數可換全家咖啡」支付新戰局 銀行好焦慮

「當婆媽們可拿著全聯PX Pay點數去全家便利店換咖啡，上班族也可以開啟全家的FamiPay去全聯買菜….」，這是全聯與全家，讓各自電子支付系統破除門戶壁壘後，未來客戶和通路互享的寫照，這「雙全合璧」關鍵影響是：消費者享雙通路的優惠與便利成最大贏家，但銀行恐任通路商宰割「淪為俎上肉」。

全聯與全家是在2021年12月21日宣布，各自轉投資成立的電子支付機構「全支付」和「全盈支付」將採通路共享的策略聯盟，未來上線後，全支付用戶可以直接開啟PX Pay，在全盈支付所有簽約門市消費付款，反之亦然。

一家民營銀行主管直言，通路為王加上後疫情時代的非接觸支付更普及下，銀行想抓緊客戶、增加客戶黏著度，有不得不進入零售通路支付場域的壓力。

該主管說，當雙全合璧後，通路生態圈擴大，對銀行業有兩大衝擊，一是現有已進入全家與全聯通路者，未來支付的行銷費「只漲不跌」，二是尚未進入者，「將被通路吃死，未來進入通路的議價能力將大幅被削弱」。

目前銀行信用卡想刷進「零售通路」，有兩種費用，一是併機費(通常是收單行收)，二是行銷費(支付給通路商)，發卡行只能拿到微薄的刷卡手續費，但如全聯等大型通路「幾乎就是零」。

該民營銀行高層說，因電子支付帳戶後面多數是綁信用卡，未來通路生態圈擴大，每年得支付給通路商的行銷費用恐再往上墊高。

對尚未進入全家或全聯通路的銀行而言，也會因通路生態圈擴大，而加劇「擁通路為王」的現象，未來銀行想進入強勢通路，會被宰的更兇。

目前全家FamiPay只能綁8家銀行信用卡，包括台新、國泰世華銀、聯邦銀、玉山銀、中信銀、新光銀、永豐銀和匯豐銀；全家PX Pay除了前7家外，還接受一銀、新光、彰銀、凱基銀及花旗銀等，但多數都是中大型發卡行，許多銀行仍被拒之門外。

另一家民營銀行主管說，當「雙全合璧」後，強勢通路帶來的會員導客更具吸引力，當上百萬的客戶，全習慣使用PX Pay或FamiPay做消費支付時，沒有與全聯和全家合作的銀行，客戶版圖移動恐會更加鮮明。

不過也有行庫主管仍老神在在地說，目前全聯通路除了可刷PX Pay外，也可以使用台灣Pay、悠遊卡、信用卡等其他支付工具，全家也可以接受台灣Pay、街口支付等，認為「雙全合璧」的影響有限。

目前國內共5家專營電子支付業者，包括街口支付等，4家電票兼營，如LINE Pay Money，再加上全聯、全家，2022年至少有10家支付業者，都可做儲值、支付、消費、轉帳、匯兌，直取銀行「支付」核心業務。

也因為轉帳、小額匯兌（如換外幣），既免手續費、還可以賺回饋，已先搬走了銀行支付業務，如今更自擁客戶生態圈為王，讓銀行業的遠慮已成近憂。