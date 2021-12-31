金融業追求高業績惹禍 金管會怒鍘

金管會在2021年倒數最後一周，如歲末大清倉，一口氣甩出10張罰單，從銀行業三張、保險保經代七張，可以睽見金管會對金融業為了追求高業績而違規「零容忍」的態度。

在三家銀行理專、行員A錢案中，銀行局副局長童政彰特別提及，永豐銀對一名未滿30歲、進行未滿半年的行員，一昧地給高業績要求，導致行員為達成高業績，而出現不合規的行為。

童政彰說，金管會在永豐銀案子中發現，永豐銀對一個新進行員「沒有教導新進人員建構誠信文化、反而立刻給予高業績目標」，所有銀行都應該對此痛定思痛。

保險局昨開罰的七家保險、保代業者中，事實上，也有「追求高業績」的影子穿梭其中。

保險局長施瓊華坦言，安達產為了爭取業績，出了保單後、但保費卻沒有入帳，甚至允許太孚保代展延代收保費，導致太孚保代從中A了安達產5,000萬元的保費，加上安達產也額外支付銷售通路非常規費用，怒鍘900萬元。

這七家保險、保代的四大違規態樣，一是通路(兆豐銀、台企銀、東森保代)提供名單，向保險公司(友邦人壽)收佣金。

二是保險公司(友邦、安達產)負擔通路(台新銀電銷)營業成本，等於保險公司幫台新銀電銷團隊支付水電瓦斯、租金費、人事費用等。

三是，保險公司(安達產)也支付通路(東森保代)高額廣告費用，四是，展延通路代收保費解繳期限，即安達產替太孚保代展延代收保費。

市場人士指出，這四大違規態樣都凸顯了一個事實：「保險業者被強勢銷售保單通路端把持」，竟自願當冤大頭，除付給銷售通路賣保單的佣金外，竟然還幫通路端付了一堆不應該支付的費用。

該人士說，這也凸顯了保險業者、與銷售通路端的不對等關係，保險業者為了追求業績，不惜額外支付高額佣金、高廣告費、甚至埋單了通路端所有的費用。

施瓊華也直言，保險公司「額外」多支付非常規的費用給這些保代或銀行銷售通路，變相成過高招攬費用，「這可能會反映到保戶上，這對保戶不利」。