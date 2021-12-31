罰很大！金管會倒數一周甩10罰單 金融業罰鍰破3.3億

金管會在2021年倒數最後一周，一口氣甩出10張罰單，推升2021年銀行業、證券期貨業(含上市櫃公司、公發公司等)、保險業等3大業者總罰鍰金額已達3.34億元，是連續三年衝破三億元，再創史上新高紀錄。

2021年吃下單一最大罰單的是銀行業，因銀行理專A錢讓單一銀行吃下3,000萬元史上最高罰單，讓銀行業今年罰鍰首度衝破億元達1億1,289萬元。

保險業仍是2021年的「罰單王」，加上昨天七家挨罰的保險、保代業，全年罰鍰達1億3,540萬元，仍略高銀行業。

證券、投信、期貨業、上市櫃、公發公司等，則因家數眾多、但罰鍰金額較低，使金管會全年開出273張罰單雖最多，但總罰鍰額僅8,605萬元是居金融業最低。

近年金管會對金融三業(含上市櫃公司)罰鍰金額屢創新高，從2017年僅2.67億元、2018年略降到1.98億元後，2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元、2020年更一路攀升到3億2,613萬元，今年則進一步攀升到3億3,434萬元。

今(2021)年除理專A錢仍餘波盪漾，加上《銀行法》拉高罰鍰金額後，金管會對理專A錢更不手軟，讓銀行業全年被罰了13件、罰鍰達1億1,289萬元，比去年增加了近3成。

2021年銀行業前三大罰單，首案是銀行理專A錢、單一銀行挨罰3,000萬元，第二案是某金控大股東涉及陸資疑慮未如期申報挨罰2,500萬元，第三案又是理專弊案、單一銀行被罰1,400萬元，顯示銀行業吃罰單都是理專弊案所致。

2021年保險業仍繼續蟬聯「罰單王」，連續第四年總罰鍰金額都是三業別之冠，全年保險業被罰了78件、罰鍰1億3,540萬元，幾乎追平去年水準。

2021年保險業前三大罰主，第一大是安達產因替銷售通路「額外支付營業成本」，還讓保代展延代收保費，最後讓保代通路A了保費，因此吃下900萬大罰單，與北富銀因通路銷售保單疏失挨罰900萬並列。

第二名則是因富邦產、富邦人壽及安達產因金檢缺失各被罰600萬元。

證期業今年則有勞退基金弊案開罰了三家投信，今年累計至今證券期貨業、加上市櫃公司、公開發行公司、及會計師及財團法人等，合計273件、8,605萬元，年減16%。

合計三大金融業、及上市櫃公司，累計今年至今金管會共開出364件、3億3,434萬元罰單，已超前達陣今年全年2.51億元的罰鍰目標。