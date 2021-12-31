ETF熱潮席捲台灣 元大投信ETF資產管理規模創新高

國際數據顧問公司ETFGI統計，全球ETF規模即將挑戰10兆美元大關，台股ETF趨勢跟進國際，彭博資訊及各投信官網統計，近期台灣ETF總規模創下2.1兆元新高，裏頭又以「ETF龍頭」元大投信在今年一舉增加超過千億元的規模最優異，旗下ETF資產管理規模並一度創下6,300億元新高，顯示國人對元大投信的品牌及產品均高度肯定。

元大投信ETF管理規模稱冠業界，在今年多檔新基金搶市，元大投信雖然沒發行新ETF，但憑藉「國民ETF」元大台灣50（0050）及元大高股息（0056），就增加超過千億元規模，使日前元大投信的ETF資產管理規模創新高。

ETFGI最新統計，截至2021年11月，全球ETF規模來到9.92兆美元，即將叩關10兆美元大關，美國當地踴躍發行及被動式投資續受青睞，是推升ETF市場的兩大因素。

台灣ETF發展追隨國際，彭博資訊統計，2021年台灣ETF總規模突破新台幣2兆元大關，近期再邁向2.1兆元。法人觀察，海外資金回流、退休金投入及年輕人入市，均為ETF在內的股票市場及泛證券商品注入活水，從央行公布2021年證券劃撥餘額數屢創新高可見一斑；11月劃撥餘額來到新台幣3.13兆元，創史上次高。

各ETF發行投信官網顯示，多數投信管理的ETF資產規模都在今年強成長，其中又以龍頭元大投信的ETF資產管理增加最多，在2021年大增新台幣1,028億元，來到6,228億元，表現最出色。12月上旬，該投信最大ETF資產規模一度超過6,300億元。

依元大投信統計，旗艦元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）在2021年分別增逾600億元及400億元，表現最為領先。這也反映國內ETF雖然愈來愈多，但元大投信經典的台股ETF仍是許多投資人首選，因此有顯著的成長佳績。

元大台灣50（0050）是國內首檔成立的ETF，掛牌18年來管理表現備受肯定，隨年終到來，元大台灣50將於元月除息的時間也不遠。2020去年7月時，0050配息一度因除權息遞延影響，相關未配發的股息都將在元月派發，值得投資人關注。

因應國人理財需求變化，元大投信近期並推出元大基金先生APP，為國內首個整合共同基金及ETF產品的行動應用程式，其中提供的元大投信ETF配息紀錄查詢功能，可幫助領息族和存股族規畫現金流。想參與元大台灣50配息，也能透過元大基金先生輕鬆掌握。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形。