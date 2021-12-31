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期交所第8屆期貨鑽石獎活動 將表揚期貨商、法人機構

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第8屆期貨鑽石獎獎項(台灣期交所/提供)
第8屆期貨鑽石獎獎項(台灣期交所/提供)

為提升法人機構在期貨市場之參與比重，台灣期交所於2015年創設期貨鑽石獎，舉辦七屆以來，獲得熱烈迴響。為持續推動法人運用期貨及選擇權避險增益，期交所公告「第8屆期貨鑽石獎活動辦法」，詳情請上期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢。

獎勵對象：期貨業、證券投資信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者及其他法人機構。

獎項內容：針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎(證券投資信託事業部分另設置基金鑽石獎)，以及造市者造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎共17個獎項，28個獎額。

評選標準：依獎勵對象於2021年7月1日至111年6月30日期間國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率與相關評選標準進行評比。

期貨交易 期交所

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