國泰投信實力爆棚 橫掃9項《指標》年度基金大獎

第六屆《指標》BENCHMARK台灣年度基金大獎得獎名單出爐，國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊，一口氣拿下2021《指標》9項大獎，包括6項團隊榮耀與3座ETF大獎，在永續性獎項上，國泰投信為國內本土投信業者最大贏家。

承襲國泰集團「No ESG, No Money」的永續經營理念，國泰投信深耕ESG，在推動責任投資上不遺餘力，並榮獲ESG整合大獎─傑出表現與盡職治理大獎─同級最佳兩項殊榮。同時，更以國泰永續高股息ETF(00878)拿下「可持續投資主題ETF─同級最佳」大獎。00878堪稱國民存股型ETF，今年以來定期定額交易戶數成長超過3.21倍，可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞，根據Bloomberg與臺灣集中保管結算所資料，截至2021年12月24日，00878規模已超過新台幣345.9億元，受益人數更是突破28萬人，幾乎週週成長。

除永續性獎項外，國泰投信豐富的ETF產品線也獲得《指標》台灣年度基金大獎的肯定，一舉拿下2座ETF最佳基金公司獎、1座ETF產品創新大獎及3座最佳表現ETF大獎。國泰投信總經理張雍川表示，公司以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，近年來產品線從主動式基金拓展至被動式ETF，深度及廣度不斷提升，這使得公司旗下多檔ETF能在眾多業者中脫穎而出，年年獲獎。而產品廣獲市場青睞，依投信投顧公會統計，截至11月底為止，國泰投信總資產管理規模突破新台幣9,721億元，受益人數達95.26萬人，持續穩居國內第一大資產管理公司地位。

自2015年發行ETF至今，國泰投信已累積36檔ETF產品，並積極與國內外具公信力的指數公司合作發行客製化指數，推出契合台灣投資人需求且具投資價值的ETF，亦同步帶動公司ETF規模與受益人數成長。據投信投顧公會資料，截至11月底，國泰投信ETF規模攀升至逾新台幣3,294億元，今年以來成長幅度逾23%，ETF受益人數達84.12萬人，攀升1.33倍，市場討論度高。

國泰投信傑出表現屢獲國內外評鑑機構肯定，更是BENCHMARK《指標》台灣基金獎的常勝軍，連續六年獲獎，共拿下40座獎項。國泰投信以嚴謹穩健的操作風格、對市場的洞察力，以及對風險管理的堅持，資產管理能力有目共睹，累積榮獲143座國內外獎項，持續締造佳績。