壽險業晴天儲糧 全年外匯準備金達155億元創史上次高

壽險業趁今年獲利好「晴天儲糧」，推升全年外匯準備金達155億元，可望創史上次高。

保險局晚間公告，今年共有9家壽險業申請外匯準備金，合計155.24億元，其中南山人壽29日緊急送件申請增提25億元，使南山人壽外匯準備金達75億元居壽險業之冠。

增提外匯準備金前三大是，南山人壽、富邦人壽為30億元，台壽20億元，遠雄也有15億元居老四。

2021年台幣對美元全年升幅2.95%，比2020年全年升幅逾5%少一半，壽險業增提外匯價格變動準備金仍是「百億元」起跳。

業者說，除因應明年台幣還是偏升的匯兌風險，也有晴天儲糧的意味，趁今年獲利好多提一點，也可減緩明年因台幣升值、對盈餘的衝擊。

據數據顯示，2019年全體壽險業增提外匯準備金僅68億元，2020年則因台幣對美元大幅升值逾5%，增提準備金也暴增逾5倍達346.2億元，2021年隨台幣升幅趨緩，增提準備金為155.24億元，仍是歷年次高。

壽險業每年新增保費收入逾兆元，多數擺在海外，9成用美元計價，為避免台幣升值造成匯損衝擊獲利，壽險業除買衍生性商品避免，也會增加外匯準備金做庫存。

壽險業增提外匯準備金愈多、稅前盈餘愈少，壽險業者說，因今年獲利好，增提準備金有「晴天儲糧」的味道，若明年台幣又升值，就可以用較高水位的準備金去沖抵，減緩對盈餘的衝擊。