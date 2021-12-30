只要加考一張執照！2022年起壽險業務員准賣基金

金管會晚間宣布，2022年起壽險業務員只要加考一張「投信顧人員」執照，不須再取得分析師、或是券商高級業務員執照，就可以單獨賣所屬壽險公司代理的基金，此舉有助於22萬壽險業務員擴大業務範圍。

也就是說，壽險業務員除可以賣產、壽險保單、生前契約、信用卡外，還可以單獨賣基金。

依現行規定，若要銷售基金人員，需具備分析師執照、投信顧業務員、券商高級業務員等，2022年則放寬相關認定資格，開放已取得投資型保單執照的壽險業務員，只要再加考一張投信顧業務員執照，就可銷售所屬公司代理的基金。

依壽險公會統計，目前登錄在壽險公司旗下業務員共22.1萬人，目前已登錄為合格基金銷售單位的壽險公司則有三家，包括國泰、富邦和新光人壽。

金管會是在晚間發布修正「投信負責人和業務人員管理規則」，除開放已經有投資保單執照的壽險業務員，再加考投信顧執照准賣基金外，新增兩項限制。

一是，要求39家投信公司，在2022年底前要新增業務人員的「風險管理」職務，要配置「適足及適任」的風險管理人員，目前僅28家投信設有風控人員，平均每家二至三人，11家外資投信多以集團亞太區風管人員代替，明年底前則要設專職風控人員及專門的單位。

二是，明定投信基金操盤人不得代理「他人」代操股票，證期局官員說，原規定是禁止代理「客戶」，因有個案上產生法規不適用，因此擴大適用範圍，從過去僅是禁止代理客戶、未來是不能替任何人代操股票。