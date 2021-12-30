「對客戶不好」後段班金融業 金管會2023年擬全揭露

金管會晚間公布2023年公平待客評核新指標，有三大重點，一是金融業若被處分，扣分加重到最多扣30分，二是從揭露前25大，擴及揭露到前50大，等於後50名「對客戶不好」的後段班金融業也將全都露，三是新增友善服務原則和落實誠信經營原則兩大指標。

金管會副主委邱淑貞說，公平待客原則進入第三年，需進一步引導金融業往永續經營，因此提出「進化版」，除新增兩大評核指標，也擴大評核對象，將兩家純網銀、及資本額100億元以上的大型券商也納入每年評核範圍內。

她說，2023年會擴大評核結果的揭露範圍，揭露2大級距，包括前25%、及前25%到前50%，換言之，後50%的金融業者也會因此全都露。

邱淑貞說，若是落在後50%「大家就知道後面有提升空間」，她說，金管會終極目標是讓大家都會看到所有金融業在公平待客上的表現。

金管會揭露「誰對客戶最差」有棍子嗎？銀行局副局長林志吉說，若是後20%的銀行業者，銀行局將會面談銀行老總，並提交給檢查局做檢查考量，保險局主秘蔡火炎則說，除面談保險業負責人外，對申請新業務也會不准。

若「對客戶最好」的金融業，也有胡蘿蔔。蔡火炎說，若是前20%者，會納入保單審查的激勵措施，新型態商品可以從核准改為備查；銀行局和證期局則會列入財富管理2.0的業務審核。

根據金管會2023年公平待客的評核內容，評核期間是明(2022)年一整年，評核對象是銀行業37家(包括兩家純網銀)、綜合券商30家(實收資本額100億元以上券商，每年納入評核)、人壽22家和產險19家。

評核指標從過去9項原則，剔除「複雜性高風險商品銷售原則」，新增兩大項，合計10項指標，每項評核指標10分，總計100分，另外董事會推動的重視程度和具體作為仍維持30分，合計130分。

金管會法律事務處長徐萃文說，從2023年評核起，只要金融業受處份，視處份情節嚴重程度扣分，最重可扣到30分。

金管會表示，依照各局過去評分項目中，加分項目多是董事會重視和推動、並重視民眾申訴和陳情，扣分則是對客戶不當銷售，或是對風險揭露不夠落實等。