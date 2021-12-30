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金管會推金融業公平待客2.0 後段班將被請去喝咖啡

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會將啟動「公平待客2.0」，對金融業者評核，預計2023年公布前50%金融業名單供民眾參考。記者戴瑞瑤／攝影
金管會將啟動「公平待客2.0」，對金融業者評核，預計2023年公布前50%金融業名單供民眾參考。記者戴瑞瑤／攝影

金管會從2019年起每年針對金融業做公平待客評核，並每年公布「前段班」的金融機構給民眾參考。金管會今宣布，將推出「公平待客2.0」，新增兩項評核原則，同時擴大受評的金融機構，預計2023年會公布前50%的金融業者，沒被公布的業者等於落到「後段班」，總經理就會被金管會請去「喝咖啡」要求改善。

金管會副主委邱淑貞表示，金融業公平待客評核邁入第3年，有必要進一步引導金融機構往永續經營方向前進，因此提出進化版，也就是「公平待客2.0」，增加兩項評核項目，包含友善服務原則、落實誠信經營；同時也擴大評核對象，過去每年都有銀行與保險業，2023年會擴大到兩家純網銀，百億以上大型券商則從每兩年一次改為每年都要接受評核。

據金管會的規畫，「公平待客2.0」將從2023年1月1日起開始評核，評核結果將對外揭露評分前50％的金融業，等於沒有上榜的金融業者就是在後50％，估計銀行、大型券商、壽險及產險業會出現53家後段班業者。

針對後段班的業者，邱淑貞表示，金管會3個業務局就會找總經理面談，要求總經理做改善，也會提供給檢查局作為金檢上的考量。過去金融業者最常被扣分的項目，多是對客戶的銷售行為或風險揭露上不夠落實。

邱淑貞也表示，針對評核的結果會採逐步增加揭露，2023年是公布前50%的金融業者，之後計畫公佈到前75%的業者，民眾自然就會知道哪些是後25%的金融業者。

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