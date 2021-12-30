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壽險業11月續買台股 連兩月加碼逾400億元

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

11月台股驚驚漲，終場加權指數單月漲2.59%，壽險業也持續加碼台股，連續兩個月加碼超過四百億元，成為穩定台股的中堅力量，壽險業11月握有台股市值也連續兩個月走揚。

金管會晚間公布壽險業11月投資概況。

壽險業11月握有台股市值達2兆762億元，在計算台股11月漲幅2.59%的評價因素後，市場推估壽險業加碼約近200億元，若加上10月也加碼逾200億元來看，合計兩個月已加碼超過400億元。

今年從3月起，壽險業持有台股水位，連6個月都守住2兆元大關，但8~9月情勢卻反轉直下，壽險業8~9月連兩個月大舉賣出台股約700億元，讓9月壽險業持股水位失守2兆元，但10月起已緩步回升，守穩2兆元。

據數據顯示，壽險業10月持股市值是2兆44億元，若依照11月台股漲幅2.59%的自然增幅，市值應該增加519億元，但11月壽險持股市值拉高到2兆792億元，遠高於自然增幅，意味壽險業已反手加碼台股近200億元，若再加上10月，連續兩個月加碼超過400億元。

壽險業 台股

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