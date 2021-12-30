中信銀數位轉型登上國際節目 累積觀看人次破11萬

新型疫情衝擊全球，改變民眾生活，然而在疫情過後，仍有許多習慣也會持續存在。國際知名頻道Discovery 觀察台灣數位金融轉型快速，耗時半年跨國製作「從台灣看未來：虛擬時代」節目，當中分析中信銀數位轉型策略，至今已累計11萬次觀看。

節目開場由主持人Janet 謝怡芬進行引言，之後畫面就轉到中信銀總經理陳佳文在會議室中與同仁積極討論數位轉型的會議畫面。

陳佳文在節目中表示，疫情會加速數位轉型，迫使大家更開放接受很多數位服務，數位服務能力是未來很大的挑戰，能夠提供遠距數位服務的銀行，競爭力就會比較好。像中信銀行提供勞工紓困貸款，在短短一個半月做到的量是過去兩年的量，數位轉型確實帶給中信銀很大效能的提升。

Janet 在節目中也實際運用中信銀的行動APP，對著手機說「請轉1000塊給媽媽」，立刻就完成轉帳。

節目中分析中信銀的數位轉型策略，是以客戶體驗為出發，利用人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端科技（Cloud Technology）及大數據（Big Data）的「ABCD」四大技術。

另節目中也呈現，中信如何利用區塊鏈技術，提供企業客戶免去複雜的文書作業，解決國際貿易中最大的痛點，運用技術幫企業客戶完成貿易流程，減少3分之2的時間。中信也率先在2016年加入國際最大金融區塊鏈R3聯盟，代表台灣參與跟國際銀行的運作，是台灣首家R3聯盟會員。

陳佳文在節目最後做總結表示，未來5到10年隨著智慧型手機應用越來越普及，AI跟大數據技術更成熟，會有四大效果：第一，服務會超個人化，例如中信銀跟APPLE合作，民眾到分行手機一「嗶」，就針對不同屬性的個人提供適合的金融服務；第二，透過API技術，可以上線的地方都可以得到很好的金融服務；第三，金融會越來越跟生態圈結合；第四，未來服務會虛擬化。未來金融服務會無時不在、無所不在，可以融入生活又提供溫暖有溫度的服務。

Discovery 製作的「從台灣看未來：虛擬時代」影片，已於日前在台灣及東南亞電視頻道上映， Discovery數位YouTube & Facebook已累計11萬次觀看，千次以上互動。影片自12月30日 起將在中國信託YouTube 頻道上映，民眾可參考以下中英文版連結：

英文： https://youtu.be/EGmI39cEob4

中文： https://youtu.be/8JAMD0f24-I