國泰產意外險專案世紀長青 可續保至85歲

針對高齡長者面臨的意外風險，國泰產險打造符合高齡長者需求的「世紀常青」專案，首年投保年齡為 65歲至79歲，可續保至85歲。

承保內容除了意外身故失能保障、大眾運輸工具意外身故失能加倍保障，更將高齡長者最常見的意外失能風險，以重大傷害失能保障，大幅提升保障額度。

就連一般投保傷害險常常忽略的重大燒燙傷保障，也列為標準承保內容，打造縝密的保險防護網，完整呵護高齡長者的日常生活。

高齡長者常因年邁導致身體機能退化或鈣質流失，單純跌倒(落)事故，就可能需要置換人工髖關節、人工膝關節，往往是筆不小醫療花費。

世紀常青專案針對人工髖關節、人工膝關節、人工水晶體等醫材需求，提供相當額度的補助保障，讓高齡保戶安心享受銀髮生活。

以79歲長者投保世紀常青C37方案為例，一年保費只須7,590元，若不慎跌倒導致骨折事故，除了住院每日可申領保險金1,500元、每事故最高給付90日，也會依照實際骨折部位及程度，給付骨折未住院給付，最高可達4.5萬元。

若需要置換人工髖關節或膝關節時，還可申領醫材補助1萬元。

該專案不用提供體檢證明，高齡長者方便投保，不用擔心買不到意外傷害保險，如欲了解商品詳情，可洽國泰業務員或至國泰產險各營業據點洽詢。