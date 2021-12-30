金飯碗來了！合庫銀明年大舉徵才近400人

擁抱金飯碗的機會來了！近期率先同業引領加薪的合作金庫銀行今（30）日宣布，明(2022)年將大舉對外徵才，一口氣開出近400名員額，第一梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募108名經驗行員，第2梯次則將配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安等各類人員。

不受疫情影響，合庫明年計畫吸攬各方好手加入，第一階段將先招募經驗行員，包含理財人員100人及客服人員8人，合計108人。本次招募將委託金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間自今年12月24日起至明年1月5日止。

合庫指出，自董事長雷仲達上任以來，合庫銀行響應政府改善勞工薪資條件，明年率先同業宣布調薪4%，如再加計每年晉級加薪，平均加薪幅度達6.6%以上；此外，合庫獲利節節高升，今年截至11月底稅後純益較去年同期成長27.49％，年終獎金（含員工酬勞）將遠超過七個月，讓員工都能享受業績成長帶來的成果。

合庫近年在打造幸福企業的招牌更是不遺餘力，例如近期為配合國內觀光業振興方案，合庫不僅提供國內員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，另因疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施，讓員工得以安心工作，放心旅遊。