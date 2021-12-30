年末大罰單！金管會開罰7家金融業 罰鍰共計2040萬元

金管會金檢發現，友邦人壽額外支付台新銀、東森保代、兆豐銀、台企銀等4家銷售通路「非常規」費用，安達產除也支付台新銀和東森保代非常規費用外，更讓太孚保代展延代收保費，導致太孚保代A了安達產險保費逾5000萬元；金管會晚間開罰七家銀行、保代和保險業者共2040萬元。

金管會更要求，安達產和友邦人壽得向台新銀等通路，收回歷年支付非常規的費用，據初步了解，光台新銀一家銷售通路、就長達3~4年向兩家保險業者額外多收費就破億元，安達產險還得重編財報。

友邦人壽和安達產向台新銀合作電話行銷案子，兩家保險業除給付佣金外，連台新銀電銷場地的水電瓦斯費、租金費、人事訓練費用，竟全部都「幫台新付了」。

保險局長施瓊華說，因友邦人壽和安達產險「額外」多支付非常規的費用給這些保代或銀行銷售通路，變相成過高招攬費用，「這可能會反映到保戶上，這對保戶不利」。

這七家金融業者，以安達產開罰900萬元最重並要求重編財報，安達產有三大缺失，一是額外負擔通路營業成本，主要是支付台新銀高額費用，二是也支付東森保代高額廣告費用，三是最嚴重的，竟讓太孚保代展延代收保費。

施瓊華說，安達產為了爭取業績，出了保單後、但保費卻沒有入帳，違反財報和會計制度，她說，安達產給太孚保代展延代收保費，甚至給太孚保代一個100萬美元信用額度「讓資金可以放在太孚保代」，導致累計超過五千萬代收保費都沒收回。

結果更讓太孚保單從中A了安達產五千萬保費。施瓊華說，安達產已提告太孚保代。金管會也處太孚保代300萬罰鍰並停止太孚保代停收新契約保費六個月。

台新銀部分，則有兩大缺失，向安達產和友邦人壽收取額外非常規費用，金管會處台新銀300萬罰鍰並要求限期一個月內改善。

施瓊華說，台新銀收非常規費用，違規時間長達3~4年、光合計多收這兩家保險公司費用就破億元，已要求台新銀全面清查。而多支付給台新銀費用的友邦人壽則處180萬元。

金管會要求，因友邦人壽和安達產得向包括台新銀等銷售通路商，收回過去多付的費用外，收回的金額只能提列公積得去彌補保單因損失率惡化的保單，禁止分配。這也是金管會首度要求收回非常規費用後，得提列公積的首例。

至於兆豐銀和台企銀則是因為向友邦人壽，提供已承保的客戶名單做再行銷，但沒有招攬，因此各裁罰150萬元，限期改善。