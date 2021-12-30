工會嗆聲犧牲員工權利 花旗銀今否認指未限制員工轉職

花旗銀工會昨（29）日控東家花旗銀為賣高價，犧牲員工權益，今（30）日花旗（台灣）銀行否認，強調有關「禁止不當招攬約定」限制員工轉職及罔顧員工權益之指控皆非事實。

花旗銀強調，並未因「禁止不當招攬約定」而採行任何措施限制員工轉業的自由，且已主動、明確的向所有投標銀行書面澄清本行立場。

事實上，自4月15日集團宣布出售台灣消金業務以來，員工流動率與過去相仿，已有超過數百位員工離職到别的企業和金融機構（包括投標銀行）任職。

在此次併購案件中，花旗銀表示，一直以員工未來得以順利轉任買方、保障員工就業條件為最重要之考量。未來仍將本此初衷，持續支持高度重視的員工，並企業工會持續溝通，進而化解疑慮。

花旗銀同時亦期待在勞動部與金管會之指導與監督下盡速完成協商，順利進行併購交易，以確保員工未來就業之保障、銀行營運之穩定、及金融市場秩序之維護。