產險業好榜樣 富邦產率先導入手語翻譯服務

富邦產險今(30)日表示，率國內產險同業之先，導入手語翻譯及多國語言翻譯服務，讓臨櫃櫃台、理賠客服或業務人員，均能利用手機視訊，提供聽語障客戶及外籍客戶，更即時、順暢的溝通服務。

根據衛生福利部統計處資料，台灣約有14萬聽語障人士，手語是他們與外界溝通的主要方式之一。

為了確保聽語障人士的保險權益，透過更有效率的溝通方式，了解艱澀的保險商品與服務，富邦產險全面導入台灣手語翻譯協會的手語翻譯服務，讓臨櫃櫃台、理賠客服或業務人員服務聽語障客戶時，可於上班時間內預約使用手語服務，以手機視訊方式由翻譯老師進行翻譯，不受地點或電腦設備的限制。

富邦產險表示，許多環境的不友善，常會造成不同族群生活上的不便，富邦產險希望持續傳遞友善服務的重要性，除了透過內部教育訓練課程，持續傳遞金融友善服務的重要性，提升同仁的正確心態之外，更積極在環境上設置無障礙設施。

本次全面導入手語服務之外，多語服務的推動也不遺餘力，除於臨櫃櫃台安排至少一名具英語溝通能力之同仁，若遇到其他國籍之客戶(如泰、越語)，公司亦有語言專長同仁可即時進行視訊協助多國語言翻譯溝通服務，兼顧不同族群的權益，讓金融友善服務再升級。

富邦產險秉持「正向力量，熱情守護」的精神，積極落實公平待客原則，傾聽多元族群的聲音，透過提升各項金融友善服務，提供外籍客戶及聽語障客戶即時無礙的保險服務體驗，為持續打造更具溫度的服務而努力。