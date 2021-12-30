法巴推金享利投資型保單 彰化銀行獨家銷售

法國巴黎人壽今(30)日表示，推出「金好享利」投資型保單，由彰化銀行獨家銷售，並連結委由貝萊德投信操作的ESG永續享利投資帳戶，透過三大優勢提供民眾多元配置，理財規畫好選擇。

優勢一，高效率。百分之百純ETF組合，除了投資成本較主動式基金低外，透過ETF涵蓋多元資產、產業、國家的特性可望有效分散風險。

ETF持股每日公布且高流通性的特性，投資人不僅可以隨時檢視投資組合狀況，更可在交易日內隨時進行買賣，透明度高且買賣更靈活。

優勢二，盡責任。ESG投資概念意指環境保護(Environment)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)。ESG近年備受投資人矚目，法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶，至少80%以上的部位投資於ESG概念 ETF，掌握趨勢兼顧企業社會責任。

檢視過往相關指數投資績效，ESG指數表現在過往市場大跌期間，多次超越非ESG指數並展現抗震力，可望為投資組合更添韌性。

例如：2020第1季新冠肺炎期間，ESG指數表現超越非ESG指數高達95%。

優勢三，求創新。法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶，因應氣候變遷與資源稀缺等創新題材，一次囊括五大投資趨勢，包含科技創新與突破、人口結構變遷、都市化、氣候變遷與資源短缺、 新興國家消費與財富增長，提供全球經濟結構性轉型下的豐富商機。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽身為投資型保險的領導品牌，預見市場趨勢，推出的商品皆以貼近客戶需求出發，法國巴黎人壽金好享利有年金與壽險兩種型態，幣別則可選擇新台幣或外幣。

法國巴黎人壽本次聯手信譽優質的彰化銀行獨家銷售，並且委由貝萊德投信操作保單連結類的全委投資帳戶，三方強力聯手，希望為客戶打造最適宜的理財工具。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。