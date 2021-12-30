新光人壽創舉 肺部纖維化、重度慢性阻塞也保

新光人壽今(30)日宣布，推出業界首創，肺部纖維化、重度慢性阻塞性肺病也保的終身醫療險，採附加條款方式。以被保險人30歲、要保人繳費20年、投保住院日額1,000元為例，男性年繳6,260元、女性年繳5,060元，可買到上限80萬元的保障。

新光人壽指出，肺部纖維化，俗稱菜瓜布肺，為肺臟受到損傷後出現結疤，導致肺部組織硬化且纖維化到如菜瓜布般發展。

新冠肺炎患者在感染期間，可能會因為病毒攻擊肺部組織，導致肺部纖維化。根據媒體報導，高達八成的新冠肺炎痊癒者會有肺纖維化問題，抗纖維化一個療程至少需花費5萬至10萬元，服用三個月方有成效。

慢性阻塞性肺病(重度)，簡稱COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)，為呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞，氣體無法通暢地進出呼吸道。

台灣一年有超過5,000人因COPD而死亡，約九成COPD患者因吸菸引起。衛生福利部指出，新冠肺炎讓大眾對肺部健康意識抬頭，COPD患者感染新冠肺炎後變成重症的比率，比非COPD患者要高。

新光人壽推出非常健康終身健康保險附加條款，可附加在該公司的兩款終身型醫療險：醫起健康、活力健康住院，終身為保障至被保險人的保險年齡屆滿99歲。

這個附加條款保障三大類項目：特定住院日額、特定手術醫療、特定疾病，前述三類保險金的累計總給付上限為住院日額的800倍。

住院日額最低300元、最高2,000元、每100元為單位，換言之，保單有效期間，合計最高給付160萬元。

特定疾病方面，承保六種疾病，包括：冠狀動脈繞道手術；急性心肌梗塞（重度）；腦中風後障礙（重度）；氣管、支氣管及肺惡性腫瘤；肺部纖維化；慢性阻塞性肺病（重度），最後兩種為國內壽險業首創保障。

被保險人只要罹患上述六種疾病之一，新光人壽將一次給付住院日額的25倍，也就是2.5萬元。不過，整個保單有效期間，就只會給付一次。

由於整個附加條款的保障項目著重在呼吸及循環系統疾病，新壽暱稱其為外掛式空污保單。