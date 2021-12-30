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國內女性長壽平均84歲 國泰產推可保至85歲意外險

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰產險「世紀常青」專案，滿足國內高齡者保障需求。國泰產險/提供
國泰產險「世紀常青」專案，滿足國內高齡者保障需求。國泰產險/提供

內政部公布2020年簡易生命表，台灣人的平均壽命為81.32歲，其中男性為78.11歲、女性為84.75歲，創歷年新高；隨著平均壽命逐年上升，人口高齡化成為不可忽視的問題，但高齡長者往往面臨想要補強保障，但卻買不到保險的窘境。為因應高齡長者投保需求，國泰產險推出「世紀常青」專案，滿足國內高齡者保障需求。年投保年齡為 65歲至79歲，可續保至85歲。

2020年衛生福利部死因統計中，意外傷害位居死因排名第六，共6,767人；其中65歲以上就有3,269人，約佔48.31%，也顯示意外傷害發生的機率與年齡息息相關；另衛生福利部「國民健康訪問調查」也顯示，國內65歲以上長者自述過去一年曾跌倒者比率高達15.5%，更凸顯高齡長者在日常生活中面臨的意外風險是無所不在，跌倒(落)事故更是除了交通事故外，最不容忽視的意外事故。

針對高齡長者面臨的意外風險，國泰產險打造符合高齡長者需求的「世紀常青」專案，首年投保年齡為 65歲至79歲，可續保至85歲。承保內容除了「意外身故失能保障」、「大眾運輸工具意外身故失能加倍保障」，更將高齡長者最常見的意外失能風險，以「重大傷害失能保障」大幅提升保障額度，彌補因失能造成生活及醫療所需的費用支出，就連一般投保傷害險常常忽略的「重大燒燙傷保障」，也列為標準承保內容，打造縝密的保險防護網，完整呵護高齡長者的日常生活。

另外國泰產險更深知高齡長者，常因年邁導致身體機能退化或鈣質流失，因單純跌倒(落)事故，就可能需要置換人工髖關節、人工膝關節，往往又是一筆不小的醫療花費，針對這些情況，「世紀常青」專案針對人工髖關節、人工膝關節、人工水晶體等醫材需求，提供相當額度的補助保障，讓高齡保戶更能安心享受銀髮生活。

以一名79歲長者為例，投保「世紀常青」C37方案，一年保費只須7,590元，若不慎跌倒導致骨折事故，除了住院每日可申領保險金1,500元(每事故最高給付90日)，也會依照實際骨折部位及程度，給付骨折未住院給付，最高可達4.5萬元，若需要置換人工髖關節或膝關節時，還可申領醫材補助1萬元。

另外免提供體檢證明，讓高齡長者更加方便，再也不用擔心買不到意外傷害保險。未來，國泰產險持續以不同環境及商品需求換位思考，提供高齡長者更友善的保險商品，陪伴銀髮長輩們一同建構健康的退休生活及健全的醫療保障。

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