外國人透過網銀辦理非台幣外匯業務 央行小幅鬆綁

中央銀行今（30）日宣布，為協助銀行發展數位通路，進一步簡化指定銀行受理顧客透過電子或通訊設備辦理外匯業務申辦程序，修正「指定銀行受理顧客透過電子或通訊設備辦理外匯業務作業要點」，並自即日起生效。

中央銀行表示，本次法令修正，主要是小幅度的鬆綁銀行的外匯業務，針對一些未持有居留證的外國人，透過電子或通訊設備辦理外匯業務，例如：外國人用網路銀行申辦美元定存，在不涉及新台幣結匯前提下，銀行不用再經央行申請、就可逕行受理，至少可省去一周的文件往返時間。

央行本次放寬外匯業務的受理對象為：未領有台灣地區相關居留證、外僑居留證或我國外交部依駐台外交機構人員及其眷屬身分證明發給要點核給身分證明之非中華民國國民、持有中華民國護照但未領有中華民國國民身分證之無本國戶籍者及境外非中華民國法人時，以未涉及新台幣結匯者為限；在外匯衍生性商品業務部分，同樣是以未涉及新台幣匯率，且非首次交易的同類型外匯衍生性商品為限。

央行官員解釋，所謂非涉及新台幣結匯的業務，像是美元換日圓、人民幣換美元等，或單純辦理美元匯款、外匯定存等，至於電子或通訊設備，包括網路銀行、傳真或電話辦理，都在本次央行鬆綁的範圍內。不過，若是涉及新台幣結匯的外匯業務，銀行仍須事先向央行申請通過，才可辦理。