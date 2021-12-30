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央行：明年M2成長參考區間維持2.5%至6.5%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照
中央銀行。圖／聯合報系資料照

中央銀行今（30）日宣布，明(2022)年M2成長參考區間維持2.5%至6.5%。

對於今年M2平均年增率走高，央行說明，主要是去年因應肺炎疫情，政府提供紓困貸款，且下半年國內景氣明顯復甦，企業資金需求轉強，帶動銀行放款與投資成長，加上出口成長強勁，廠商匯回貨款，致M2年增率自上年6月持續走升，並於8月起超過M2成長參考區間上限6.5%。

央行表示，今年以來M2年增率雖走高，但6月後大致趨緩；1至11月M2平均年增率為8.78%，超過M2成長參考區間上限。今年M2成長率走高，主要是放款與投資成長率續處高檔，且外資呈淨匯入所致。

央行解釋，放款與投資年增率走高，主要是經濟基本面支撐，投資及出口帶動資金需求，加以紓困振興方案，搭配信保基金，中小企業放款持續成長。

其中包括幾項因素，像是美中貿易摩擦帶動台商回台投資，且全球經濟復甦，加以國內肺炎疫情控制得宜，企業出口暢旺，持續擴大在台產能，資金需求擴增；政府推動紓困振興方案與央行「中小企業貸款專案融通」，因貨幣政策傳遞機制順暢，在信保基金保證下，銀行對中小企業放款持續成長；以及近來國內經濟穩健成長，台商回台投資對商辦及住宅需求提高、科技大廠進駐帶動周邊購屋需求，房市升溫，致企業與個人購置不動產資金需求增加。

今年1至11月外資由去年同期淨匯出95.7億美元，轉為淨匯入162.9億美元，進而推升貨幣成長。

央行指出，明年M2成長參考區間維持2.5%至6.5%，主要是依貨幣需求函數模型及參照歐洲央行(ECB)作法推估，明年M2需求成長率可望落在2.5%至6.5%參考區間內，因此M2成長參考區間維持不變，應屬允當。

考量明年經濟成長動能略緩，加以今年放款與投資規模已高，明年M2年增率可望因比較基期較高而回降，且成長參考區間係中長期指標的概念，明年維持2.5%至6.5%。

央行強調，將持續關注M2成長走勢變化，若未來M2成長率持續偏離2.5%至6.5%區間甚或發生結構性改變，央行將會加以檢討，並適時調整。

央行

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