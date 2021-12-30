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LINE Bank推新好康！1月底前申貸成功抽紅包1萬元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
LINE Bank／提供
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純網銀LINE Bank今（30）日宣布全新優惠活動。面對年前資金需求高峰期到來，LINE Bank期望幫助民眾紓解手頭挑戰，靈活調配歲末資金，特別推薦分期信貸方案，利率一段式1.68%起，開辦費也僅488元。為讓民眾歡喜籌得資金，LINE Bank也宣布即日起至2022年1月31日止，成功完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次新台幣1萬元抽獎資格。

除了既有的園區專案、醫師專案外，即日起，LINE Bank也特別針對金融業員工祭出優貸專案，倘若申請人現任職於金控、銀行或投信、產險、壽險、證券公司，並經LINE Bank認定工作性質為內勤正職員工或銀行理專、年收入達60萬以上且信用往來無異常者，即有機會享一段式利率1.68%，活動至2022年3月31日止。

LINE Bank推薦友禮2022年大送現金 成功推薦親友開戶綁定就抽現金30,000元

LINE Bank推薦友禮自2022年1月1日起祭出現金抽獎優惠，只要每成功推薦一位好友完成開戶綁定，即可獲得「LINE POINTS 100點」，且推薦人與被推薦人同享現金3萬元抽獎機會，而成功推薦第2名起再加碼得「現金100元」，邀請越多、獎勵越多，無上限。被推薦人開戶成功綁定LINE與LINE Pay帳號後，還享開戶禮LINE POINTS 300點，好康值得道相報。

同樣延續到2022年的LINE Bank快點卡刷卡優惠，網民口中的神卡級優惠持續發燒，一般消費享3%點數回饋，使用LINE Pay綁定快點卡付款享3.5%點數回饋。此外，週一至週五11:00-14:00採用指定付款方式（OPEN錢包於7-ELEVEN消費、My FamiPay於全家便利商店消費、foodpanda、 UberEats 結帳輸入卡號），或週末全天於momo購物網、蝦皮購物輸入卡號付款，每週首筆最高享18%點數回饋；如使用LINE Pay綁定快點卡付款，週末全天於屈臣氏消費，每週首筆最高享有18.5%點數回饋，每人每月回饋上限為500點。

優惠持續至2022年！「口袋帳戶」活儲利率2.2% 轉帳享每月免手續費88次

迎接全新2022年，為了幫助民眾維持儲蓄習慣，LINE Bank的多元存款產品，「口袋帳戶」利率加碼專案將持續至2022年3月31日、「定期存款」利率加碼專案延長至2022年2月28日。若手上持有短期內暫時不會用到的閒置資金，可以選擇整筆存入的「定期存款」，享有1年期1.1%、2年期1.2%利率；若想追求小額資金彈性運用，選擇「口袋帳戶」享2.2%優惠活儲利率，存款金額上限5萬元，而1元起息、以日計息、每月付息、隨存隨領利息不打折的設計，讓口袋裡的零錢都能輕鬆賺利息。

LINE Bank轉帳優惠也不手軟，每月行動銀行跨行轉帳，享88次免手續費優惠，每月於ATM跨行提款，則享5次免手續費優惠，轉帳超方便。LINE Bank亦支援多人分帳，單次分帳人數最多50人，且可自行調整每人分帳金額，適合新年各種揪團付款、聚會分帳。

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