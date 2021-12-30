兆豐銀新年大撒幣 高回饋力拚行動支付神卡寶座

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行宣布新年度將力推行動支付綁卡優惠，除e秒Happy卡可享7大支付免登錄最高5%回饋，利多御璽卡也能享3大通路最高18%。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行宣布新年度將力推行動支付綁卡優惠，除e秒Happy卡可享7大支付免登錄最高5%回饋，利多御璽卡也能享3大通路最高18%。圖/兆豐銀行提供

受到新冠疫情影響，無接觸的行動支付使用率大幅提升，為讓民眾使用上更加便捷與優惠，兆豐銀行特別在新年前夕宣布，2022年起將挹注更多資源力推行動支付，第一步便是大幅提升信用卡綁定優惠，除兆豐e秒Happy卡綁定7大支付免登錄即可享有5%回饋，利多御璽卡也可享有美食外送、影音及指定支付3大通路最高18%回饋，在新年度眾多神卡縮手之時，兆豐透過最實質的回饋，力圖搶下新年度行動支付神卡寶座。

根據聯信中心信用卡大數據平台資料分析，在2020年9月行動支付筆數與金額占比分別是15.7％與4.9％，至2021年筆數已提升到20.2％，金額則提升到7.8％，其中在餐飲、電商、便利商店、生鮮超市以及水電瓦斯與行政規費上更是消費場域大宗。

為了滿足卡友日常所需，兆豐銀行特地在2022年大幅提昇行動支付回饋，其中對小資族而言最補的就是免登錄就有5%回饋的e秒happy卡，舉凡在Line Pay、街口、歐付寶、橘子支、Pi錢包、悠遊付及台灣Pay皆有回饋，每月最高50元，等於每月刷1千元封頂，相當適合小資族運用。

利多御璽卡2021年頗受好評的三大支付滿千送百活動，新年度也將大幅擴展回饋通路為三大通路，除原本的三大行動支付（Line Pay、街口、台灣Pay）外，將額外新增美食外送（Foodpanda、Uber Eats）及影音平台（Netflix、CatchPlay、Disney+、Youtube premium等），只要當月消費累積達2000元，登錄即享200元超商券，首次辦卡加碼再送100元，加計海外消費3%回饋，若在屬於國外消費的Netflix、Disney+等平台等於最高可享有18%回饋，適合喜歡追劇的卡友。

兆豐銀行 行動支付 信用卡

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