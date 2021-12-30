年底旺季房市降溫走平 專家：今年出現蹺蹺板現象

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2021年12月價量變化，北溫南冷，月交易量和上月差不多，平均小漲3.6％，不過和去年同期相較，年增8.6%；若觀察對今年全年和去年交易量，交易量年增 20.7%，價年增10.9%。專家表示，今年房市特別的是，出現蹺蹺板現象，蛋白區漲幅勝過蛋黃。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年政府幾度出手打房，祭出信用管制手段，對於投資型買氣仍有嚇阻作用，因此年底購屋旺季的腳步放緩，不過近期股市衝上萬八，市場資金豐沛，不少人的金融投資的最終目標還是要買房置產，因此預計部分獲利了結的資金還是會陸續轉向不動產，看好房產抗通膨優勢下，明年自住購屋和長線置產的需求仍穩定。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，中央大學台灣經濟發展研究中心12月27日公布「購買房地產時機」指標，自2020年4月起開始調查以來，創下21個月以來史上新高，即使現階段政府持續打炒房，房價仍居高不下，顯見民眾投資房地產信心仍很高，也突顯出民眾對於不動產仍有一定的偏好程度。

江怡慧指出，2021年房市出現蹺蹺板現象，蛋白區漲幅勝過蛋黃區，預售新案房價急漲，拉抬中古房價，就連萬年價穩的老公寓，也因而受惠房價看俏，像前二年漲幅明顯集中於蛋黃熱區，但今年就輪漲至蛋白區。