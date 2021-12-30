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寒冬送暖 郵政壽險提供保單借款優惠利率紓困方案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中華郵政。（本報系資料庫）
中華郵政。（本報系資料庫）

中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢之郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率1.28%紓困方案，申辦期間自明(2022)年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

本方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且得辦理保單借款之有效契約保單，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件(如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料)，持前述保單向中華郵政公司提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款金額為新臺幣10萬元(申請人如為曾辦理紓困借款者，需清償申請人之前已辦理之貸款餘額)，優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單之借款利率。

中華郵政公司提供24小時無休客服專線(0800-700-365)，有需要之民眾可善加利用。

保單 低收入戶 中華郵政

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