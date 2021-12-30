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國際債券市場 規模突破新台幣6兆元、再創歷史新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心國際債券截至2021年12月底市場規模達763檔、流通餘額達新台幣6.09兆元，再創歷史新高，持續超過政府債券市場規模。

在發行量方面，2021年度國際債券共計發行202檔，首度突破200檔並創歷史新高，全年發行總額達新台幣1.17兆元，相較2020年度發行195檔成長3.59 %，整體新增的流通在外發行規模增加新台幣5,791億元(發行金額扣除提前贖回及到期金額)，相較2020年度發行淨額增加2,832億元，大幅成長104.48%。

櫃買中心表示，2021年發行市況發行檔數多、提前贖回與到期金額少，相較於2020年發行多贖回也多，今年整體市場流通餘額才能大幅成長。

我國國際債券市場在國際金融市場已具有全球知名度，發行人分布於33個不同國家，外國發行人發行檔數占95%，其中包含7檔中央政府主權債及1檔地方政府債。今年度有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來臺發行永續發展債券，還有墨西哥政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN (RSC) Ltd.、卡達石油公司、JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V.、Banco de Credito eInversiones、阿拉伯聯合大公國及Scotiabank Chile等發行人首度參與發行。

新台幣 債券 櫃買中心

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