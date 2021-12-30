堂堂「花旗」巨擘這款行徑？工會怒批資方限制就業權

堂堂跨國大集團美商花旗銀行，為了讓在台灣的子公司、花旗(台灣)銀行的個人金融業務(房貸、信貸、信用卡等消金業務，及財富管理業務)出售案能夠賣到高價，竟然要求高達15家以上、曾經對此案表達購買意願的國內銀行同業，不得招聘花旗銀行的員工，時間還長達三年之久，這款行徑，有道理嗎？

花旗(台灣)銀行企業工會理事長陳培芮指出，他們並非無的放矢，上述在外界眼中不可思議的行為，花旗工會已經請金管會與勞動部進行調查，希望政府部會能夠負起責任，為銀行員工、企業勞工，以及中華民國憲法第15條規定的「人民之工作權，應予保障」，負起基本的監督責任。

花旗(台灣)銀行企業工會理事曾韋齊更是講到重點，金管會銀行局局長莊琇媛曾經表示，會把花旗資方是否設定限制員工就業權的三年密約，納入未來花旗(台灣)個金業務出售的准駁指標，但出售是漫長的過程，金管會等到那時候才介入，已經來不及了，員工的就業權利已經實質被傷害了。

陳培芮表示，花旗資方針對曾經向花旗表達評估購買意願的十幾家銀行，推出不得招聘花旗員工的三年密約，目的在擔心出售過程，花旗員工大量流失，買方最後買到空殼、售價巨損，而這項不合理的密約，已經讓他的同事在轉職過程，實質遭受傷害。

我國金融史上的併購案，身為出售方的企業工會，過往訴求重點，幾乎都是在要求新的買家，能夠至少保障全體員工的工作權兩年，甚至三年；花旗工會卻是淪落到，針對匪夷所思的三年密約，進行最基本是否違反憲法保障人民工作權的捍衛，卑微至此，悲哀到家。

花旗銀行工會今(30)日再次發布新聞稿指出，企業為出售或併購而限制招聘員工時，應朝合理、必要且對員工傷害最少的方式著手。但是，花旗與高達15家以上的潛在買家簽訂不得招聘花旗員工的密約，期間長達三年之久，禁止招聘的員工，是不分職位、職務之「全部」花旗銀行員工，非僅限於「關鍵員工」。

這種一網打盡、全員受限，且在花旗一至二年出售以後，員工向高達15家以上的銀行求職，都不能被聘用的禁止條款，不但超過合理必要的範圍，也大大傷害員工的工作權。