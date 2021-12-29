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富邦產推網投國道雙險 年繳2便當錢拖吊補償5000元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

隨著元旦、農曆春節假期將至，在疫情趨緩之下，國內自駕旅遊的風氣也逐漸興盛，為提供民眾行駛國道有更完整的保障，富邦產險推出「國道雙保險」網路投保專案，車主可自由搭配車險保障，以在網路投保汽車第三人責任險為例，可於線上多附加「國道增額保障附加條款」與「國道拖吊交通費用補償險」，讓車主在行駛高速公路或快速道路時，若不幸發生意外狀況，只需少少保費就可獲得雙重保障。其中只需二個便當的錢（一個便當80元計），萬一遇事故需拖吊，就能獲最高5,000元補償金。

根據高公局統計，國道A1類交通事故以「追撞」為大宗，占比高達45%；肇事原因則以駕駛人因素居多，占80%以上，其中又以「未注意車前狀況」為主要肇因。若肇事車輛涉及大貨、聯結等大型載重車，其事故嚴重程度往往更高。

富邦產險表示，以30歲女性車主連續投保3年且無肇事記錄為例，投保第三人責任險，以每人體傷保額100萬及每事故最高賠償200萬；每一事故財損保額20萬為例，僅需付308元即可加保相同保額之「國道增額保障附加條款」，擁有加倍保障。

此外，為了避免因在高速公路或快速道路上發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，也可加保「國道拖吊交通費用補償險」，提供額外的交通費用補償，在網路投保專區加保，一年僅需「32元」，於意外發生時即可獲得定額1,000元的保障（保險期間最高給付2次），最高一年支付160元，即可獲得定額5,000元（保險期間最高給付2次）的補償費用，平均一天不到0.5元，讓車主擁有更多保障。

富邦產險建議，規劃在元旦與過年連假開車旅遊的民眾，行駛道路務必隨時注意車況，切勿疲勞駕駛，並注意車速及保持行車安全距離，同時也可檢視車險保單是否符合自身需求，讓出門更加安全及安心，欲了解相關資訊，可上網搜尋「國道雙保險」。

國道 保險 產險

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