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國泰世華攜國壽研擬「保險金信託共銷」 待金管會核准

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰世華銀行榮獲首屆《Trust Award》多元信託創新獎2項大獎肯定，由國泰世華銀行張經理副總經理(圖右) 及信託部協理趙子仁(圖左)出席領獎。圖／國泰金提供
國泰世華銀行榮獲首屆《Trust Award》多元信託創新獎2項大獎肯定，由國泰世華銀行張經理副總經理(圖右) 及信託部協理趙子仁(圖左)出席領獎。圖／國泰金提供

為響應金管會信託2.0計畫，國泰金今（29）日表示，旗下國泰世華銀行與壽險龍頭國泰人壽已著手研擬「保險金信託共銷模式」，待主管機關金管會核准開辦後即可啟動，屆時國泰人壽將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供一站式完善財產規畫，讓客戶購買保險商品的同時，也一併擁有保險金信託的保障，可望進一步擴大信託服務的廣度與深度。

有鑑於保險為國人持有率相當高的金融商品，國泰世華銀行推動保險金信託業務不遺餘力。依信託公會最新數據顯示，國泰世華銀行承辦保險金信託業務量已連續十年居冠，2021年第3季市占率更逼近4成。

國泰世華銀行張經理副總經理表示，信託在國泰金控永續策略中扮演著「促進民眾財務健康」的關鍵角色，因此，以「人」為信託的本質，發揮「全民信託」的普惠價值是國泰世華銀行信託服務長期推動的核心理念。今年在疫情期間除了透過數位平台確保信託服務不中斷外，更積極推出創新友善的信託商品像是微型安養信託，協助個人與社會建立財產與交易的防火牆，成為民眾守護財產安全的最佳定心丸。

國泰金除了在「金融界奧斯卡」美譽的菁業獎中四度榮獲「最佳信託金融獎」的金融機構外，於今（29）日舉行第一屆《Trust Award》多元信託創新獎頒獎典禮上，國泰世華銀行抱回「保險金信託創新獎-金獎」及「家族信託創新獎-優質獎」2項大獎。

國泰世華銀行表示，以承辦家族信託超過二十年的實務經驗，結合大數據工具，根據不同客群需求發展出五大模組，協助信託規畫人員快整掌握各類資產與信託組合，同時，再依據客戶個別需要量身規劃最適方案，滿足客戶越趨多元化的傳承需求。

此外，國泰世華銀行亦領先業界成立「信託專業團隊」，並導入以任務為導向的「戰情室」組織架構，由跨部門人員共同組成、共同服務，以全方位信託為目標，在協助家族企業同時面對「財富繼承」與「經營權存續」二大挑戰時，得以靈活結合不同財富管理工具，發展創新友善的信託商品與一站式服務，幫助企業主在快速變化的社會中站穩腳步，實現基業長青、財富恆傳的目標。

國泰世華銀行獲頒「保險金信託創新獎-金獎」及「家族信託創新獎-優質獎」，由國泰世華銀行張經理副總經理(圖右)自金管會主委黃天牧(圖左)手中接過獎座。圖／國泰金提供
國泰世華銀行獲頒「保險金信託創新獎-金獎」及「家族信託創新獎-優質獎」，由國泰世華銀行張經理副總經理(圖右)自金管會主委黃天牧(圖左)手中接過獎座。圖／國泰金提供

國泰世華 保險金 華銀

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