車輛起火燃燒頻傳 華南產籲投保車體險轉嫁風險

上月在淡水漁人碼頭，一輛雙B名車發生車體自燃的火燒車意外，導致車頭全毀，所幸駕駛與副駕乘客及時逃出才沒事；無獨有偶，日前新竹一位車主才剛下車兩分鐘，整台車就突然起火燃燒，警消獲報滅火，但車輛已被大火燒得面目全非。華南產險表示，像這類車輛因不明原因起火自燃造成的毀損，只要車主有投保「汽車車體損失險」，事故的維修費用就能轉嫁由保險公司負擔。

華南產險表示，車輛因碰撞、火災或墜落物的意外事故而導致毀損時，基本上只要車主有投保車體損失保險甲式或乙式，都可以獲得賠償。以前述車輛自燃的新聞案例來看，車子莫名起火燃燒導致車體毀損，因火災符合乙式車體損失險的承保範圍，車體的維修費用就能轉嫁由產險公司承擔。

有的民眾誤以為車體損失險必須是車輛發生碰撞才能享有保障，但其實不同類型的車體損失險，保障範圍不盡相同。

以乙式車體損失險來說，承保的危險事故包括：碰撞、傾覆、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物等，像是車子因不明原因起火燃燒、天降墜落物砸到車頂毀損、氣爆導致車子炸飛…等意外事故，都能獲得理賠，只是二車碰撞的危險事故在日常生活中較為常見。

除了愛車的保障，駕駛本身和乘客個人的人身保障也相當重要。像是案例中駕駛和副駕駛座的乘客因及時逃出才沒事，但如果不幸受傷，強制險只能理賠副駕乘客的體傷最高20萬元、失能或死亡最高200萬元。

強制車險針對駕駛人本身是沒有保障的，建議車主在投保任意第三人責任險後，應附加投保駕駛人傷害保險才能享有健全保障。

另外，強制險的保額有限，建議車主可另外附加投保乘客體傷責任保險，以提升乘客的安全保障。

內政部警政署統計，2020年全台發生的道路交通事故超過36萬件，相當於每天發生992起以上的車禍交通意外事故，道路安全防不勝防。

華南產險提醒，車主開車除需注意安全駕駛外，事前也應先做好完善的風險規劃，才能防患未然。