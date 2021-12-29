快訊

明年起滿63歲才可領「全額老年年金」 衝擊13萬人

兩變異株結合成「Delmicron」新魔王？ 羅一鈞解答了

網路加保富邦產國道拖吊險 保費160元可有1萬元保障

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

隨著元旦、農曆春節假期將至，在疫情趨緩之下，國內自駕旅遊的風氣也逐漸興盛，為提供民眾行駛國道有更完整的保障，富邦產險今(29)日宣布，推出「國道雙保險」網路投保專案，車主可自由搭配車險保障。

以在網路投保汽車第三人責任險為例，可於線上多附加國道增額保障附加條款，與國道拖吊交通費用補償險，讓車主在行駛高速公路或快速道路時，若不幸發生意外狀況，只需少少保費就可獲得雙重保障。

以30歲女性車主，連續投保三年且無肇事記錄為例，假設投保第三人責任險，每人體傷保額100萬、每事故體傷最高賠償200萬；每一事故財損保額20萬，僅需付308元，即可加保相同保額之國道增額保障附加條款，擁有加倍保障。

為避免因在高速公路或快速道路上發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，車主可加保國道拖吊交通費用補償險，提供額外的交通費用補償。

在網路投保專區加保，一年僅需32元，於意外發生時即可獲得定額1,000元的保障，保險期間最高給付兩次；最高一年支付160元，即可獲得定額5,000元，保險期間最高給付兩次的補償費用，平均一天不到0.5元，讓車主擁有更多保障。

國道 保險 高速公路

延伸閱讀

2022不可忽視的投資！富邦元宇宙(00903)ETF 於1/7募集

杜絕巷弄違停！　 信義商圈明年元月起加強拖吊

信義商圈巷道違停多 北市警：元旦起加強拖吊

PLG／辛巴扭傷退場 富邦勇士甩尾勝攻城獅

相關新聞

疫後玩日本別錯過！日圓兌新台幣下探0.2441元 創逾15年新低

根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價一度下探新台幣0.2441元，隨近日日圓兌新台幣匯率再探新低，哈日族可把握機會換...

開發金控12月30日起 100%持股中國人壽

中華開發金控（以下稱「開發金控」）今天表示，中國人壽將自明日起（12/30）成為開發金控100%持股之保險子公司。未來開...

光洋科獨董吳昌伯違法召開股臨會 遭罰怠金30萬元

光洋科（1785）在智慧財產及商業法院禁止召開臨時股東會裁定下，公司派依然在27日下午違法召開股臨會，並對投保中心和台南...

國泰證券攜手期貨健走4.14億步 助700家庭度難關

2021歲末年終之際，國泰證券攜手國泰期貨推動「國證你和我，愛心健康益齊走」活動，邀請全體同仁一起健走做公益。短短不到三...

地方創生加碼！消費不限金額享最高6,000元現金回饋

國發會主委龔明鑫今（29）日宣布「地方創生券」第二波限時回饋加碼方案，免抽籤，只需下載台灣Pay並綁定金融卡帳戶，自20...

花旗工會批資方為高價出售個金業務 犧牲勞工權益

花旗銀行企業工會今(29)日透過全國金融業工會聯合總會(簡稱全金聯)發布新聞稿指出，美商花旗集團為高價出售個金業務(房貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。