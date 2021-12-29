網路加保富邦產國道拖吊險 保費160元可有1萬元保障
隨著元旦、農曆春節假期將至，在疫情趨緩之下，國內自駕旅遊的風氣也逐漸興盛，為提供民眾行駛國道有更完整的保障，富邦產險今(29)日宣布，推出「國道雙保險」網路投保專案，車主可自由搭配車險保障。
以在網路投保汽車第三人責任險為例，可於線上多附加國道增額保障附加條款，與國道拖吊交通費用補償險，讓車主在行駛高速公路或快速道路時，若不幸發生意外狀況，只需少少保費就可獲得雙重保障。
以30歲女性車主，連續投保三年且無肇事記錄為例，假設投保第三人責任險，每人體傷保額100萬、每事故體傷最高賠償200萬；每一事故財損保額20萬，僅需付308元，即可加保相同保額之國道增額保障附加條款，擁有加倍保障。
為避免因在高速公路或快速道路上發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，車主可加保國道拖吊交通費用補償險，提供額外的交通費用補償。
在網路投保專區加保，一年僅需32元，於意外發生時即可獲得定額1,000元的保障，保險期間最高給付兩次；最高一年支付160元，即可獲得定額5,000元，保險期間最高給付兩次的補償費用，平均一天不到0.5元，讓車主擁有更多保障。
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