台灣人壽全年勇奪國際14項大獎 國內外共63獎項

中國信託金控子公司台灣人壽保險2021年表現亮眼,無論在品牌、營運與金融數位發展等各領域均積極創新、滿足客戶需求,共計榮獲國內外63項大獎,其中更有14項來自國際專業機構的肯定。

除了榮獲國際知名財經媒體《全球商業觀點雜誌》(Global Business Outlook)評選為台灣最佳壽險公司(Best Life Insurance Company, Taiwan),更是台灣唯一連續兩年榮獲《全球經濟雜誌》(The Global Economics)評選為台灣最佳壽險公司(Best Life Insurance Company, Taiwan)殊榮的保險公司。

政府宣示2025年打造台灣成為非核家園,以及再生能源發電占比20%的兩大願景目標,台灣人壽為呼應政府推動能源轉型政策,不論投資或融資,都領先同業出擊,目前在永續投資與融資承諾金額達481億元,領先壽險同業,堪稱為最響應政策的愛國保險公司。

台灣人壽並持續遵循聯合國永續投資原則(Principles for Responsible Investment,PRI)及永續保險原則(Principles for Sustainable Insurance),確實將ESG議題納入投融資分析及決策制定過程中。

其投資或融資更連續兩年獲頒國際知名財經媒體《財資雜誌》(The Asset)之台灣年度最佳ESG投資機構-保險類(ESG Investor of the Year for Insurers, Taiwan),並榮獲全球最佳專案融資(PPP Deal of the Year, Global)及台灣最佳專案融資(PPP Deal of the Year, Taiwan)共三項大獎,為亞洲唯一獲此殊榮之保險業者。

台灣人壽並致力與客戶共同以健康做減碳,達成環境健康與個人健康的雙贏目標,以數位金融服務幫助保戶達到預防、慢老、精準的健康預防。

該公司相繼推出i健康計畫,運用區塊鏈一站式健康管理協助民眾在疫後更重視健康管理,以創新TeamWalk職場健康管理App,協助企業與個人打造健康健走的生活,並且推動AI健康分App,解讀保戶健康密碼,精準選擇保障。

其中,TeamWalk職場健康管理App,以協助企業健康管理及事後團險服務兩大特色,獲頒工商時報舉辦之數位創新獎金質獎,更致力成為提供客戶最佳理賠服務的領先企業,其中,理賠智能便利前台專案,勇奪首屆哈佛商業評論之商業模式轉型獎大型企業組首獎。

台灣人壽在營運、創新、社會投入持續獲國際肯定,已連續四年獲得《全球品牌雜誌》(Global Brands Magazine)評選為台灣最佳壽險品牌(Best Life Insurance Brand, Taiwan)、《國際財經雜誌》(International Finance Magazine)獲選為台灣年度創新壽險公司(Most Innovative Life Insurance Company, Taiwan),更連續五年榮獲亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards)肯定。